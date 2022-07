Glückauf Geothermie!

Vaterstetten will das größte Wärmewende-Projekt des Landkreises umsetzen. Ab 2025 könnte das heiße Wasser aus der Tiefe bereits sprudeln.

Vaterstetten – Die Ziele sind durchaus ambitioniert. Mit zwei Thermalbohrungen will die Gemeinde Vaterstetten nicht nur das eigene Gemeindegebiet, sondern auch Nachbar-Kommunen versorgen. Die Geothermie-Wärme könnte bestenfalls ab Winter 2025 ins bestehende Wärmenetz eingespeist werden. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss für das wohl größte Wärmewende-Projekt im Landkreis Ebersberg fasste jetzt der Gemeinderat.



„Wir können sicherlich das komplette Gemeindegebiet und auch Kunden von außerhalb versorgen“, erklärte Georg Kast, Wirtschaftsförderer der Gemeinde und Vorstand der Gemeindewerke, in der Sitzung. „Wir werden unsere Fühler massiv nach außen strecken.“ Denn je mehr Anschlüsse, desto wirtschaftlicher wird die Sache. Erste vielversprechende Gespräche mit den Nachbarn in Zorneding, Grasbrunn und Haar würden bereits geführt. Für das Wasser aus dem Untergrund im Gemeindebereich wird eine Temperatur von etwa 90 Grad Celsius erwartet, das dann mit 50 Grad wieder zurückgepumpt wird. Das Risiko einer Fehlbohrung schätzt der vom Rathaus engagierte Geologe als sehr gering ein.



Zunächst aber muss noch geplant, verhandelt und gerechnet werden. Schließlich geht es um eine riesige Investition. Allein die beiden geplanten Bohrungen – ohne Infrastruktur und Wärmezentrale – kosten rund 18 Millionen Euro. Der Netzausbau nochmal etwa 40 Millionen, insgesamt ist von rund 75 Millionen Euro für den Sechs-Jahres-Plan die Rede. „Diese Größenordnung überfordert die Gemeinde“, meinte Josef Mittermeier (SPD). „Aber wenn nicht jetzt, wann dann?“



Man braucht also Investoren, staatliche Förderungen und muss gezielt große Kunden ansprechen. Allerdings sind die staatlichen Fördersummen gerade nicht sehr hoch. Vaterstetten lauert auf ein bereits angekündigtes und deutlich besser dotiertes Programm, das jedoch noch die Zustimmung der EU benötigt. „Alles, was in den sechs Jahren gebaut wird, wird dann gefördert, hinterher nichts mehr“, erläuterte Kast.



Allerdings sollen auch die Vaterstettener Bürger möglichst schnell eine kostengünstige Alternative für die Energieversorgung erhalten. „Dass die Bürger nachrangig behandelt werden, darf nicht passieren“, verdeutlichte Bürgermeister Leonhard Spitzauer (CSU). „Die Leute rennen uns jetzt bereits die Bude ein, um von ihren Gas- und Ölheizungen weg zu kommen“, berichtete Kast. Er rechnet deshalb mit einer Anschlussquote von über 60 Prozent. Schon mit dem eigenen Netzausbau wäre das Projekt wirtschaftlich tragfähig. Daher sein Fazit: „Die Umsetzung des gemeindlichen Geothermievorhabens ist alternativlos.“



Können die Pläne tatsächlich umgesetzt werden, müssten sich die Bürger wegen des Fernwärme-Netzausbaus auf viele Baustellen in den Gemeindestraßen einrichten. „Da müssen wir fünf bis sechs Jahre dann mal durch.“ Kein Thema war die Lärmbelastung durch die beiden Tiefenbohrungen, die über mindestens zehn Monate rund um die Uhr laufen werden. Gemäß den vorgelegten Plänen ist ein Bohrloch kurz vor der Autobahn-Ausfahrt Haar (Richtung Kreuz-Süd), ein zweites an der Vaterstettener Straße zwischen der Notzufahrt zur Autobahn-Raststätte und Weißenfeld geplant. die