Glücksmomente fürs Herz

Von: Christian Schäfer

Mit ihren Büchern möchte Gisela Rieger, dass die Menschen nicht den Blick auf das Positive verlieren © privat

Den Blick auf das Positive nicht verlieren, das möchte Gisela Rieger mit ihren Büchern erreichen. Wir verlosen sechs Glückspakete der Autorin

Region – „Glücksmomente fürs Herz“ – diesen Titel wählte die Autorin Gisela Rieger, die gerade in dieser schwierigen Zeit darauf aufmerksam machen möchte, dass man bei so vielen angsteinflößenden Nachrichten den Blick für das Positive nicht verlieren sollte.



Gerade wenn man ständig niedergedrückt ist, sollte man die Augen offenhalten und all die vielen kleinen und großen Glücksmomente neu entdecken.



Die vielen kleinen Glücksmomente sind das Fundament für das große Glück

Dieses kurzweilige Lesevergnügen birgt eine vielfältige Auswahl an berührenden und inspirierenden Texten, Zitaten und Weisheiten. Tauchen Sie ein in die Welt der Geschichten & Zitate und werden auch Sie zu einem begeisterten Sammler von Glücksmomenten.





Neu: Geschenkbüchlein fürs Herz

In der Zeit der Pandemie wurde die Autorin oftmals gefragt, ob sie motivierende Sprüche oder Weisheiten zu verschiedenen Lebensthemen hätte. Daher ist die Idee entstanden, Geschenkbüchlein zu erstellen, die man anstatt der üblichen Gruß- oder Glückwunschkarten verschenken kann. Der Autorin war wichtig, dass sich in ihren 40-seitigen Geschenkbüchlein auf der ersten Doppelseite reichlich Platz für eine persönliche Widmung findet.



Das Feedback zu diesen Ausgaben war sehr positiv. Gerade in einer Zeit, in der es nicht immer möglich war sich zu treffen, wurden die kleinen Büchlein oft auch per Brief versendet. Mittlerweile gibt es zehn verschiedenen Geschenkbüchlein in einer ansprechenden Geschenkebox zu einem Vorzugspreis von nur 29,90 Euro.



Alle Bücher der Autorin sind erhältlich über die Autorin; die Korn -Biomärkte in Grafing und Ebersberg sowie den Buchhandel. Leseproben finden Sie unter: www.gisela-rieger.de

