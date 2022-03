Grafinger Bahnhof wird saniert

Bahn macht barrierefrei - ganz ohne Druck

8,8 Millionen Euro investiert die Deutsche Bahn in den Bahnhof in Grafing-Bahnhof. Unter anderem wird die Unterführung saniert

Grafing – Ein Baukran auf Schienen, jede Menge Absperrgitter und Schienenersatz-Verkehr, bei dem so mancher Fahrgast nach den Abfahrtszeiten sucht, all das kennzeichnet jetzt den Bahnhof in Grafing-Bahnhof.



„Wir wurden informiert, dass eine Absperrung bei den Parkplätzen erfolgen wird“, so Bürgermeister Christian Bauer, der wie auch der Landtagsabgeordnete Thomas Huber von den Baumaßnahmen der Bahn überrascht wurde und sich nun freut, dass ganz ohne Druck seitens der Stadt das Entree in Grafing-Bahnhof erheblich verbessert wird.



Für rund 8,8 Millionen Euro will die Bahn bis Ende des Jahres den Neubau der Bahnsteige Gleis 1/11, Gleis 2/3 sowie Gleis 4/5 abschließen und ebenso die Sanierung der Personenunterführung. Dies ist notwendig, da bei heftigen Regenfällen die Unterführung nur mit Holzstegen trockenen Fußes zu nutzen war.



Der Bahnhof erhält zudem eine neue Bahnsteigausstattung. Dazu gibt es eine neue Beleuchtungsanlage sowie ein modernes Wegeleit- und Informationssystem. „Wir bitten die Reisenden sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen zu informieren und entsprechende Wegezeiten einzuplanen“, empfiehlt die Bahn.



Die Vision von Bürgermeister Christian Bauer einer optimalen Maßnahme geht allerdings noch weiter. Optimalerweise könnten Fahrradstellplätze auf dem Gelände errichtet werden, wo derzeit zwei wenig ansehnliche alte Gebäude ohne ersichtlichen Nutzen stehen.



