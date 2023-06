Grafing vs. Ebersberg: Freundschaftsspiele im Freibad

Hereinspaziert ins Freibad Grafing. Zum Städtevergleich „Grafing versus Ebersberg“ bitten Wolfgang Schaar, Ulrich Proske, Juliane Rainert, Christian Bauer und Initiator Ludwig Bitto © hr

Die Stadtrivalen treten am 2. Juli gegeneinander an. Mehrere Vereine werden sich duellieren und natürlich auch die Bürgermeister

Grafing/Ebersberg – Aus dem Fischerstechen zum 100. Geburtstag des Ebersberger Klostersee-Bades entwickelte der Grafinger Ludwig Bitto die Freundschaftsspiele zwischen Grafing und Ebersberg. Ein Wanderpokal winkt der Siegerstadt heuer zum ersten Mal.



Im jeweiligen Stadtwappen sind Bär und Eber bereits zum Wettbewerb in Startposition. Am Sonntag, 2. Juli, um 11 Uhr beginnt der Einlass bei jedem Wetter – bei schönem Wetter im Freibad, bei schlechter Witterung im Eisstadion in Grafing. Um 11.30 Uhr erfolgt die offizielle Begrüßung. Mit dem Bürgermeisterduell werden um 12 Uhr die Freundschaftsspiele eröffnet. Anschließend treten 18 Mannschaften aus den beiden Städten gegeneinander an. Die Siegerehrung ist für 17.30 Uhr geplant.



Einmal mehr zeigt sich der Vorsitzende des Werbering Grafing Ludwig Bitto als Eventmanager und bringt mit den Freundschaftsspielen „Grafing versus Ebersberg“ eine neue Variante gesellschaftlicher Begegnungen in die Region. Beim Pressegespräch lässt Bitto die Spannung steigen und verrät nur wenig Konkretes über die Freundschaftsspiele.

Sicher ist: Für gewisse Teilnehmer wird es nass werden

„Der Pokal ist bestellt“, versicherte er. Und: „Bis jetzt weiß tatsächlich außer mir keiner, was die Mannschaften erwartet“. Er ergänzt, dass eine Bühne im Norden des Freibades aufgebaut werden wird, ebenfalls eine große LED-Wall. „Der Eintritt ist frei und an Ständen wird für jeden etwas geboten, damit keiner hungrig oder durstig sein muss“, versicherte Bürgermeister Christian Bauer.



Erwartete werden 2.000 und vielleicht auch mehr Gäste. Man wird den Freibadbereich aus Sicherheitsgründen gemäß der Besucherzahl etwas eingrenzen. Das Schwimmen soll dennoch möglich sein. Ob die Bürgermeister Christian Bauer und Ulrich Proske bei ihrem Duell ins Wasser fallen können, bleibt Bittos Geheimnis. Allerdings betonte Bitto, dass die Herausforderungen an die jeweiligen Mannschaften angepasst sein werden.

Die Ebersberger kommen mit dem Radl

Um dies professionell zu gestalten, greift man auch mit einer niederen fünfstelligen Summe in den Geldbeutel. Allerdings: „Ein Wasserspiel wird auf jeden Fall dabei sein und da müssen die zwei Mannschaften auch bei schlechtem Wetter durch“, verriet Bitto im Nebensatz. Bleiben Bauer und Proske also trocken? Die Eberberger, so Ulrich Proske, „werden mit dem Radl kommen“. Er plant, dass „wir uns um 10.30 Uhr am Markplatz treffen und um 10.45 Uhr abfahren“. Da es über den Kapser Berg nur bergab nach Grafing geht, werde es der Kondition nicht schaden. Im Vorfeld erklärten sich folgende Vereine bereit, eine Mannschaft zu stellen: jeweils aus beiden Städten der Burschenverein, die Stadtkapelle, der TSV, der Spielmannszug, der Trachtenverein sowie der örtliche Bund der Selbstständigen. Ebenso werden die Faschingsbären gegen ein Team aus Ebersberg und der EHC gegen ein gleichwertiges Team aus Ebersberg antreten. „Der Wanderpokal“, so Ludwig Bitto, „wird dann am Ende der Freundschaftsspiele für ein Jahr in der Siegerstadt verbleiben“. Bleibt offen, ob Grafing wie im vergangenen Jahr Ebersberg den Heimvorteil nutzen wird. ar