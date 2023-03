Grafing bleibt fair

Von: Christian Schäfer

Für zwei weitere Jahre darf Grafing das Siegel für fairen Handel tragen. © Stadt Grafing

Die Stadt Grafing erfüllt weiterhin alle fünf Kriterien der Fairtrade-Towns Kampagne und trägt für weitere zwei Jahre den Titel Fairtrade-Stadt.

Grafing – Bürgermeister Christian Bauer freut sich über die Verlängerung des Titels: „Die Bestätigung der Auszeichnung ist ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels in Grafing“, wie Bauer in einer Pressemitteilung zitiert wird. !Lokale Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft arbeiten hier eng für das gemeinsame Ziel zusammen. Ich bin stolz, dass Grafing dem internationalen Netzwerk der Fairtrade-Towns angehört. Wir setzen uns weiterhin mit viel Elan dafür ein, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern.“

Vor zwei Jahren erhielt die Stadt Grafing von dem gemeinnützigen Verein Fairtrade Deutschland erstmalig die Auszeichnung für ihr Engagement zum fairen Handel, für die sie nachweislich fünf Kriterien erfüllen musste. Der Bürgermeister und die Mitarbeitenden trinken fair gehandelten Kaffee und der Stadtrat hält die Unterstützung des fairen Handels in einem Ratsbeschluss fest, eine Steuerungsgruppe koordiniert alle Aktivitäten, in Geschäften und gastronomischen Betrieben werden Produkte aus fairem Handel angeboten, die Zivilgesellschaft leistet Bildungsarbeit und die lokalen Medien berichten über die Aktivitäten vor Ort. Das Engagement in Fairtrade-Towns ist vielfältig: In Grafing sind das alljährliche faire Frühstücke und Gottesdienste, der digitale „fairführer“ auf der städtischen Website und Aktionen, Vorträge und Veranstaltungen im Rahmen der jährlich stattfindenden Fairen Woche nur einige Beispiele erfolgreicher Projekte in den letzten Jahren. „Wir verstehen die bestätigte Auszeichnung als Motivation und Aufforderung für weiterführendes Engagement“, sagt Christina Spiegel, Mitglied der Steuerungsgruppe.

„Geplant sind die Teilnahme am Energietag des Landkreises Ebersberg und die Kaffeewette. Die Fairtrade Town Grafing wettet gegen den Bürgermeister, dass die Grafingerinnen und Grafinger am Tag des Kaffees mindestens 300 Tassen Kaffee trinken“. Grafing ist eine von fast 800 Fairtrade-Towns in Deutschland und die erste im Landkreis Ebersberg. Weiter Informationen zur Fairtrade-Town Grafing finden Interessierte unter www. grafing.de/fairtrade