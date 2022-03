Grafing: Gebühren für Kinderbetreuung steigen

Teilen

Die Stadt Grafing bezuschusst den Betrieb der Kindertagesstätten. Das kostet bis zu 170.000 Euro im Jahr © AllaSerebrina

Die Stadt Grafing gleicht das Betriebskostendefizit ihrer Kinderbetreuungseinrichtungen aus. Jetzt steigen die Gebühren

Grafing – Um mindestens 170.000 Euro stieg das Betriebskostendefizit aller Grafinger Kindertagesstätten in den vergangenen drei Jahren an, berichtete Marietta Ernst, Teamleiterin im Bereich Kinderbetreuung und Bildung. Hinzu komme, dass die Katholische Kirche für die Jahre 2019 und 2020 für ihre Einrichtungen noch keine Abrechnung vorgelegt habe. Um die Defizitausgaben zu senken, ist Handlungsbedarf angesagt. Für die Kinderbetreuung sind im Haushalt 2022 rund 4,4 Millionen Euro angesetzt. Ein Gespräch mit Vertretern der katholischen und evangelischen Kirche sowie dem BRK bezüglich Gebührenanhebung fand Ende 2021 statt. Einig war man sich, dass die Kindergartengebühren ab dem Kita-Jahr 22/23 prozentual angehoben werden.



Das Grafinger Ratsgremium beschloss eine siebenprozentige Anhebung. Demnach kostet eine 5-6-stündige Betreuung 147 Euro (bisher 137 Euro) pro Monat. Von diesem Betrag ist der staatliche Kindergartenzuschuss von monatlich 100 Euro abzuziehen. Aufmerksam wurden die Stadträte, als Marietta Ernst berichtete, dass nicht in allen Landkreiskommunen so verfahren werde. Beispielsweise leitet man in Vaterstetten nur die staatlichen und kommunalen Beiträge gemäß BayKibiG an die Kitas weiter und übernehme kein Betriebskostendefizit.



Damit erhalten die Einrichtungen etwa 80 bis 90 Prozent der Betriebskosten. Den sogenannten Elternanteil handelt der Träger mit den Einrichtungsnutzern aus. ar