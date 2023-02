Grafinger Faschingsbären: Die heiße Phase beginnt

Ausgelassene Stimmung herrschte bereits beim Bärenball in der Stadthalle. © privat

Unsinniger Donnerstag, Kinderfasching, Rosenmontagsparty und Kehraus – die Faschingsbären Grafing sind in Feierlaune.

Grafing – Es war ein erfolgreicher Faschingsauftakt in Grafing. Der Bärenball lockte viele Besucher in tollen Kostümen und mit einer ausgelassenen Stimmung in die Stadthalle. Die Dreigestirne und Tanzgruppen des Vereins sorgten für Abwechslung und rundeten den Abend perfekt ab.



Am Donnerstag, 16. Februar, geht es dann in die heiße Phase und der Faschingsmarathon beginnt. Den Auftakt macht der berühmt berüchtigte Unsinnige Donnerstag am Marktplatz. „Wir sorgen für das passende Rahmenprogramm mit Bier-, Sekt- und Cocktailbars sowie einer Best Of-Edition unserer Showbühne“, schreiben die Faschingsbären in einer Pressemitteilung.



Weiter geht es dann am Sonntag, 19. Februar, mit dem Kinderfasching in der Stadthalle. Für das leibliche Wohl sorgen Food Trucks mit Currywurst, Pommes, Crêpes und Co. Im Anschluss geht es direkt weiter am Wildbräugelände in der Rotter Straße mit den Sonntagsspielen. Bei dieser Jubiläums-Gaudi werden sozusagen die besten Spiele der letzten Jahre präsentiert.



Am Montag. 20. Februar, folgt dann das diesjähriges Highlight: der große Rosenmontagsparty in der Stadthalle. Nachdem die Tradition der Rosenmontagspartys in den letzten Jahren in Grafing und Umgebung ausgestorben war, wird diese nun wieder zum Leben erweckt – mit Band und Barbetrieb. Los geht es um 19 Uhr, der Eintritt ist ab 18 Jahren.



Beendet wird die narrische Zeit dann am Faschingsdienstag, 21. Februar, mit dem Kehraus, der dieses Jahr ab 18 Uhr am Parkplatz hinter dem ehemaligen Mode Bald Gebäude stattfinden wird. Dann wird traditionell der Narrenbaum verbrannt. Alle Infos zu den Veranstaltungen findet man auf www.faschingsbaeren.de sowie auf Facebook und Instagram.red