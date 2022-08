Der Termin beim Landrat musste verlegt werden. Der Grund: die schlechte Anbindung durch den Ebersberger Forst

Schnitzeljagd mit den Öffis: „Es braucht echte Verbesserungen“

Von: Christian Schäfer

Beim öffentlichen Nahverkehr im Landkreis gibt es laut der Grünen Jugend noch viele Mängel © Ewald Fröch

Viel wird über den öffentlichen Nahverkehr geredet, die Grüne Jugend wollte es genau wissen und testete das Angebot einen Tag lang in der Praxis

Landkreis – Wie sieht es mit dem öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis aus? Die Grüne Jugend wollte es wissen und testete das Angebot einen Tag lang. Zusammen mit einigen Kommunalpolitiker*innen und einer Vertretung der Energieagentur Ebersberg wurden unterschiedliche Routen im Rahmen einer öffentlichen Schnitzeljagd abgefahren. Längere Wartezeiten an der Bushaltestelle, die Fahrten an sich, kurze Pausen bei der Bahnhofsbäckerei – perfekte Chancen dafür, sich mit den Politiker*innen einen Überblick der Lage zu schaffen und einen konstruktiven Dialog über den Ausbau der „Öffis“ zu führen.

Im Landkreisosten sind Elias Schröter und Lorenz Möllmann zusammen mit der grünen Bezirksrätin Ottilie Eberl die Route durch den Ebersberger Forst gefahren und haben in Ebersberg bei einem Zwischenstopp für eine Stunde mit Landrat Robert Niedergesäß sprechen können.



Auf der zweiten Route fuhren Antonia Thewalt, Luisa Horninger und Arian Kunze mit Inge Heiler (1. Bürgermeisterin Egmating) und Bianka Poschenrieder (2. Bürgermeisterin Zorneding) bis Glonn. Auf dem Rest der Strecke über die S-Bahn bis Vaterstetten und den Weg nach Poing begleiteten Brigitte Freund (3. Bürgermeisterin Pliening) und Angelika Bachmann (von der Energieagentur Ebersberg) das Team.



Wie es nun einmal mit dem Busverkehr ist, begannen die Probleme aber nicht erst während der Schnitzeljagd, sondern schon bei der Anfahrt. Antonia und Luisa verpassten in Glonn den Bus zum Startpunkt Egmating, der ohne eine korrekte Anzeige (Betriebsfahrt) losfuhr und schafften es gerade so rechtzeitig per Anhalter in die Gemeinde – der nächste Bus wäre wohl erst lange Zeit später aufgetaucht. Auch während der Schnitzeljagd kam es zu Verspätungen und Planänderungen, so verpasste Team 2 in Grub einen Anschlussbus und erlebte aus erster Hand, dass die fehlende Barrierefreiheit bei der Bahnstation für Probleme für zum Beispiel Behinderte oder Familien mit Kinderwagen sorgt.



Zudem konnte der Landrat aufgrund der eher mageren Anbindung durch den Ebersberger Forst nicht wie geplant für eine Station Team 1 begleiten, sondern führte sein Gespräch mit der Gruppe während der längeren Wartezeit in Ebersberg. Insgesamt schafften es beide Teams aber unbeschadet und mit viel neuem Input aus den Gemeinden, dem Kreistag und neuen geschlossenen Kontakten ans Ziel, auch wenn die Dinge manchmal nicht ganz nach Plan liefen.



Der Termin beim Landrat musste verlegt werden. Der Grund: die schlechte Anbindung durch den Ebersberger Forst

In Poing ging der Tag mit einem Abendessen mit dem 1. Bürgermeister Thomas Stark zu Ende, der sich die Zeit nahm und seine Sicht auf den ÖPNV erläuterte. Kollektiv gelobt wurde hierbei das starke Busnetz innerhalb von Poing: Bis Mitternacht können Reisende per Bus an ihrem Ziel ankommen. Das erhöht ohne Frage die Lebensqualität und das Vertrauen in den öffentlichen Nahverkehr. Hiervon könnten sich einige Städte und größere Gemeinden etwas abschauen!



Es gibt eine Menge zu tun, aber seitens der Jugend ist der Wille da, zusammen mit den Kommunalpolitiker*innen mehr Aufmerksamkeit auf diese Probleme zu lenken und für effektive, gemeindeübergreifende Lösungen einzutreten. „Sehr positiv anzumerken ist dabei die Gesprächsbereitschaft des Ebersberger Landrats, Robert Niedergesäß“, schreibt die Grüne Jugend in einer Pressemitteilung. „Er nahm sich eine Stunde für die Grüne Jugend Ebersberg, war sehr gastfreundlich und zeigte sich bereit, mit ihnen über Verbesserungen des öffentlichen Nahverkehrs zu sprechen.“



Die Kommunen sind jetzt gefragt

Wenn der Sprung zu preiswerter, klimafreundlicher Mobilität möglich werden soll, muss auf Modelle wie das 9-Euro-Ticket auch eine echte Verbesserung des Bus- und Bahnnetzes folgen, so die Forderung. Und hier seien die Kommunen gefragt. Die Preissenkung allein werde die Verkehrswende nicht regeln.



Nach Meinung der Grünen Jugend habe das 9-Euro-Ticket aber gezeigt, wie hoch die Nachfrage für den öffentlichen Nahverkehr sein kann und wie sich die Lebensqualität unter anderem für sozial schwächere Familien verbessern könnte. Der Kreisverband der Grünen Jugend möchte an dem Thema dranbleiben, um der Jugend eine Stimme in der Stärkung des ÖPNV zu geben, so das Versprechen.red