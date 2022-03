Lieder für den Frieden

Von: Christian Schäfer

Teilen

Aus Teelichtern formten die Grundschüler das Friedenszeichen. © privat

Die Grundschüler aus Zorneding wollten ihren Beitrag für die schlimme humanitäre Situation in der Ukraine leisten. Bei einem Konzert kamen 4.400 Euro an Spendengeldern zusammen.

Zorneding – Mittwochabend, kurz vor 18 Uhr in Zorneding: Aus allen Richtungen strömen Menschen zum Zornedinger Schulsportplatz: Ein wichtiges Fußballspiel? Ein abendliches Workout für Kinder und Erwachsene?



Nein – ein Benefizkonzert, veranstaltet von den Zornedinger Grundschüler*innen der vierten Klassen.



„Wir wollen helfen“ - das war der spontane Entschluss der 4A, als bekannt wurde, dass die ersten ukrainischen Kinder in die Grundschule kommen würden. Wie am besten? „Wir singen Lieder für den Frieden, laden unsere Eltern zu einem Konzert ein uns sammeln danach Spenden“ – das war die Idee, aus der dann in weniger als einer Woche diese großartige Veranstaltung entstand. Die Kinder bastelten Plakate, schrieben Einladungen und studierten Lieder und Tänze ein. Dabei wurden sie von den musikbegeisterten Lehramtsstudentinnen und -studenten, die gerade in der Klasse ihr Praktikum ableisten, mit Cello und Klarinette klangkräftig unterstützt.



Schnell meldeten sich auch andere Klassen, die mitsingen wollten und eines der ukrainischen Mädchen, das seit zwei Wochen hier zur Schule geht, war sogar bereit ganz alleine ein Lied aus ihrer Heimat vorzutragen. Das Verlesen der UN-Kinderrechte zwischen den einzelnen Darbietungen sorgte für nachdenkliche Gesichter und bewegte die Zuhörer.

Die Spendengelder werden auf vier Organisationen verteilt

Und zum Schluss gab es eine große Überraschung: Das Konzert brachte 4.400 Euro an Spendengeldern ein. Das Geld soll nun an folgende Hilfsorganisationen übergeben werden. 2.000 Euro gehen an die Ukraine Nothilfe des Kinderhilfswerks der UNICEF. 1.000 Euro gehen an die Ukraine Nothilfe von Safe the Children.



Weitere 1.000 Euro werden dem Helferkreis Asyl in Zorneding übergeben. Und 400 Euro erhält der Förderverein der Grundschule Zorneding, der damit die Kinder unterstützt, die die Grundschule Zorneding besuchen.red