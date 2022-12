Solarpaneelen erzeugen bis zu 720 Watt Strom

Oltimer mit E-Power

Flott unterwegs: Der VW-Transporter von Hagen Schneider mit Doppelkabine. © Karlheinz Günster

Hagen Schneider aus Edling hat einen alten T2 Transporter restauriert - und einen E-Motor eingebaut

Edling - Einen 44 Jahre alten VW-T2 Transporter zu einem Elektroauto umzubauen, erfordert Geduld und Leidenschaft. Hagen Schneider aus Edling hat das auf die Beine gestellt und soviel Freude daran gefunden, dass er bereits das nächste Fahrzeug in Arbeit hat

Der 45-jährige Hagen Scheinder stammt aus der ehemaligen DDR, und ist es daher gewohnt, mit dem Vorhandenen auszukommen. Schon als Kind schraubte er Seifenkisten zusammen. Heute entwickelt der Wirtschaftsinformatiker mit seiner Firma für andere Firmen Software, damit diese ihre Produkte einfacher vermarkten können. Das erklärt auch, weshalb der VW-Bus technisch mit ausgeklügelter Batteriezellenüberwachung, funkgesteuerter Zentralverriegelung, Navigationsgerät und anderen modernen Annehmlichkeiten ausgestattet ist. Zudem mag Schneider Oldtimer, findet es aber schade, „wenn die dann nur rumstehen“. Die sollten sich bewegen, das sei für die Technik besser. Doch zum täglichen Einkaufen fallen nur kurze Strecken an. Das ist aber – obwohl es viel zu oft gemacht wird – schlecht für einen Verbrennungsmotor. Der Verbrauch, Abgaswerte und der Verschleiß sind hoch, so etwas sollte doch besser gehen, dachte sich der Technikfreund, denn einen Elektromotor muss man nicht warm fahren.



Ein Schlüsselereignis war für Hagen Schneider vor vielen Jahren seine Heirat. „Freunde fanden es witzig, mir einen gebrauchten Trabi zu schenken“. Der Trabant war einmal das am weitesten verbreitete Auto in der DDR. Der wurde hergerichtet, dann folgten weitere Autos und somit kam eins zum anderen. „Warum sollen die nur rumstehen?“, fragte er sich, und so war die Idee für den Einbau eines Elektromotors geboren.

Tüftler mit einem Herz für Oldtimer: Hagen Schneider © Karlheinz Günster

„Es gibt da eine richtige Szene, in der man sich hilft“. Jetzt löst ein Blick in den Motorraum beim unvorbereiteten Betrachter erst einmal einen Kulturschock aus. Dort, wo ein Motor mit Zylindern, Schläuchen, Riemen und seinen filigranen Formen mit Duft von Öl sein sollte, befindet sich ein ziemlich großer elektrischer Motor, rund 60 PS stark, erheblich schlichter in der Erscheinung und als Industrieware quasi von der Stange und somit gut verfügbar.

Solarpaneelen erzeugen bis zu 720 Watt Strom

Plötzlich ist alles ganz einfach: Das Getriebe bleibt wo es ist, denn ihm ist es letztlich gleich, wer seine Eingangswelle antreibt. Es existiert eine Auswahl an Adapterplatten, die Elektromotor mit dem Getriebe der unterschiedlichen Fahrzeugtypen verbindet, das war schon alles. Ein H für Historisch scheidet somit auf dem Kennzeichen aus, da Wesentliches fehlt. An dieser Stelle befindet sich das E für elektrisch.



Der VW-Transporter ist in seiner Form auch ideal für die notwendigen Batterien, die liegen unter der Ladefläche und kommen in dem Fall aus einem „BMW i3“. Der VW ist auch noch aus einem anderen Grund ideal, denn er hat als Doppelkabine (Doka) eine zweite Rückbank und eine Ladefläche. „Dokas gab es meist nur bei der Bundeswehr und im Bausektor“, weiß Hagen Schneider. Ein Modell von der Bundeswehr war innen sehr gepflegt, wenn auch sonst komplett verrostet.



Auf dem Dach befinden sich jetzt Fotovoltaikelemente, auf der Ladefläche sind sie zusammenfaltbar und erzeugen bis zu 720 Watt Strom, da darf das Auto gerne auch mal draußen stehen. Das lädt ständig, daher hält ein Kühlfach die Einkäufe im Sommer bei Temperatur. Gut 180 Kilometer Reichweite genügen für die Kurzstrecken. Sind bei diesem Umbau Hagen Schneider und der TÜV Freunde geworden? Seine Erfahrungen sind unterschiedlich, um eine Einzelabnahme kommt da niemand herum. „Für die einen ist das Teufelszeug, aber es gibt auch Prüfstellen, die sich mit so etwas auskennen.“ Stolz macht ihn, dass er bereits saubere und perfekte Arbeit bescheinigt bekommen hat. Die Prüfer honorieren, wenn sie nicht suchen müssen, sondern sich alles aufgeräumt präsentiert.



Andererseits: „Die Vorschriften und Bestimmungen sind extrem, da stehen wir uns bei der Energiewende selbst im Weg“, weiß Schneider. Wichtig sei es, genau zu arbeiten: „Wer denkt, das merkt keiner, macht schon einen Fehler.“



Und wie fährt das Auto? Überraschend flott, dabei spielt das Getriebe eine untergeordnete Rolle, das Drehmoment des Motors beeindruckt über den ganzen Drehzahlbereich. Praktikabel ist es daher, den vierten Gang durchgehend zu nutzen. Der Motor beschleunigt ohne Kupplung vom Stand bis nahezu 110 Stundenkilometer, das genügt fürs Einkaufen vollauf. Insgesamt war Hagen Schneider wichtig, dass seine Frau gut damit zurecht kommt. Lohnt sich so ein Umbau? Nach herkömmlichen Kriterien mit Arbeitszeit und Aufwand eher nicht, bis zu 30.000 Euro hat alles gekostet, allerdings samt Restaurieren mit Schweißen, Rost entfernen und Lackieren des Oldtimers. Doch wer in einer eingesparten Kilowattstunde einen Gewinn sieht und lieber vorhandene Fahrzeuge nutzt statt sie wegzuwerfen und somit Energie und Rohstoffe einspart – der tut es gern. Ganz aktuell befindet sich ein Citroën HY, der sogenannte Wellblechlieferwagen, im Umbau zum E-Fahrzeug.