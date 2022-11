Wunschbaum 2022

Von: Christian Schäfer

Geschenke zu Weihnachten: Nicht in allen Familien eine Selbstverständlichkeit. © Arne Trautmann

Auch heuer wollen wir wieder mit Ihrer Hilfe Kindern eine Weihnachtsfreude machen. Der Kinderschutzbund hat Wünsche von Familien gesammelt, die es verdient haben, Unterstützung zu bekommen

Landkreis – Auch 2022 haben Sie wieder die Möglichkeit, viele Kinderaugen an Weihnachten zum Leuchten zu bringen. Hallo Ebersberg/Grafinger Anzeiger und der Kinderschutzbund im Landkreis Ebersberg präsentieren den HalloWunschbaum 2022. Dabei war das Organisationsteam beim Kinderschutzbund und seine Familienpaten wieder fleißig und haben die Wünsche der Familien in unsere Liste aufgenommen, die es verdient haben, dieses Weihnachten eine Unterstü1zung zu bekommen.

Die Wünsche am HalloWunschbaum finden Sie, liebe Leserinnen und Leser auf den Seiten 21 und 22 unserer Mittwochsausgabe vom 16. November . Warten Sie nicht zu lange, um sich einen Wunsch zu sichern. Sie sind erfahrungsgemäß schnell vergriffen. Wer also das Christkind unterstützen möchte, sucht sich einen oder mehrere Wüsche aus, reserviert ihn telefonisch und besorgt das Geschenk. Schön verpackt muss es dann in der Geschäftsstelle in Grafing abgegeben werden. Hallo Ebersberger und der Kinderschutzbund im Landkreis sagen schon jetzt herzlichen Dank für Ihre Hilfe

Freude schenken So funktioniert´s

Suchen Sie sich einen oder mehrere Wünsche aus. Rufen Sie dann einfach in der Reaktion des Hallo Ebersberg/ Grafinger Anzeiger an unter der Telefonnummer (0 80 92) 85 83 25 und reservieren Sie Ihren Wunsch. Dann sollten Sie baldmöglichst das Geschenk besorgen und nett verpacken. Bis zum Donnerstag, 8. Dezember muss das Geschenk in die Geschäftsstelle in Grafing, Jahnstraße 5b gebracht werden. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr (Mittagspause von 12.30 bis 13.30). Wichtig: Die Nummer des Wunsches bitte gut sichtbar dem Päckchen anbringen!.