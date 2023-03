Klingendes Vaterstetten

Am ortsbekannten Partnerschaftshügel trafen sich mit Bürgermeister Leonhard Spitzauer (li.) die ersten Vaterstettener Podcast-Produzenten Rudolf Eppinger, Carmen Ick-Dietl, Ursel Franz und Georg Reitsberger sowie „Hörpfad-Referentin“ Alexandra Hessler sowie seitens der vhs Maria und Bruno Wirnitzer © hr

Vaterstetten lässt von sich hören – Audioguides von Bürgern für Bürger

Vaterstetten – Ab sofort ist die im Landkreis Ebersberg größte Gemeinde kein weißer Fleck mehr auf Bayerns „klingender Landkarte“. Im Rahmen des Projekts „Hörpfade – Bayerische Regionen sprechen für sich“ wurden die ersten sechs örtlichen Podcasts hergestellt. Bekanntes und vollkommen Neues stellten Podcast-Produzenten am Freitagabend vor.

Da ist vom noch unbekannten Vaterstettener Bobfahrer, der eine Olympische Goldmedaille gewann, die Rede. Da steht ein „Porsche“ auf dem Hof, der auf den ersten Blick keinem Porsche gleicht. Aber auch von der Partnerschaft mit Allauch und dem „Thorak-Gebäude“ an der Waldstraße wird berichtet. Das Projekt „Hörpfade – Bayerische Regionen sprechen für sich“ wird in der Kooperation des Bayerischen Volkshochschulverbandes, des Bayerischen Rundfunks und der Stiftung Zuhören in Kursen an den Volkshochschulen durchgeführt. Peer Frieß, Referatsleiter bei Bayerische Staatskanzlei und 1. Vorsitzender des Vorstandes der VHS-Vaterstetten, hatte vhs-Geschäftsführer Helmut Ertel auf den „weißen Fleck“ aufmerksam gemacht und dieser wurde aktiv.

Doch die Corona-Pandemie bremste das Projekt immer wieder ein, so dass zu guter Letzt noch vier Kursteilnehmer Rudolf Eppinger, Carmen IckDietl, Ursel Franz sowie Herma Bianka Schlömer begleitet von Hörpfad-Referentin“ Alexandra Hessler sich auf den Weg machten.

Zunächst galt es Themen zu finden, die Vaterstetten einzigartig machen. Gleichzeitig sollten diese Themen aber auch für das Publikum interessant und obendrein gar wenig bekannt sein. Am Ende sollten sie aber zu spannenden Geschichten werden, die mit den Ohren zu erleben, eben „hörbar“ sind. In Vaterstetten fiel die Wahl von Ursel Franz auf „Ein Wappen und eine Mühle“ und „Die Geschichte der Partnerschaft mit Allauch“ sowie bei Rudolf Eppinger auf das Thorak-Gelände. Carmen Ick-Dietls Wahl fiel auf die in Vaterstetten beerdigte „Bobfahrerlegende Fritz Kuhn“, der im Vierer-Bob zum Olympiasieger wurde. Herma Bianka Schlömer war vom Kindergeburtstag auf dem Reitsberger Hof fasziniert.

Nahezu alle Hilfsmittel wie natürliche und technisch erzeugte Geräusche aller Art, Original-Tonaufnahmen aus der Zeit, spannende Erzählungen von Zeitzeugen. Klingen muss die Landkarte und die Zuhörer gegebenenfalls auch in eine andere Zeit versetzen wie beispielsweise in jene als man die Schlepper, Trecker und Bulldogs noch am Geräusch auseinanderhalten konnte. Viel Prominenz aus Wirtschaft und vor allem aus dem Bereich Kunst, Musik und Film Filmkunst wohnt und wohnte schon seit vielen Jahren in Vaterstetten.

Natürlich sind auch Vaterstettener Sportler sehr erfolgreich. Aber einen echten Sieger bei den Olympischen Spiel zu finden, war keineswegs offensichtlich. Carmen IckDietl fand den Bobfahrer Fritz Kuhn. Er gewann 1952 bei den Olympischen Winterspielen in Oslo die Goldmedaille im Viererbob von Anderl Ostler, dem ersten Olympiasieger der damals noch jungen Bundesrepublik Deutschland. Ohne Gewichtsbeschränkung wurde damals gestartet und so kam Fritz Kuhn in den Bob. Für den Podcast war intensive Recherchearbeit angesagt. Da waren denn auch kleine Rückschläge in Kauf zu nehmen, wie hohe Kosten um Rechte an gewissen Filmsequenzen zu erhalten. Der Filmemacher Markus H. Rosenmüller hatte 2006 Kuhns sportliche Seite in einem Kinofilm verewigt. Ick-Dietl vertonte in ihrem Podcast fast eine ganze Lebensgeschichte. So war Kuhn auch Pressesprecher der Hofbräu München und lange Jahre als Fotograf für die Bayerische Staatskanzlei tätig. Seine Fotosammlung mit über 200.000 Bildern befindet sich im Besitz des Bayerischen Staatsarchivs. So schließt sich fast denn auch der Kreis zu Peer Frieß, der das „Hörpfade“-Projekt anstieß und Podcast-Macher Dank und Anerkennung aussprach. ar