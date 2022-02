Illegale Müllentsorgung: Kirchseeon macht ernst

Von: Oliver Oswald

In Kirchseeon gibt es genügend Möglichkeiten, seinen Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. © osw

Kirchseeon rückt Müllvergehen auf die Pelle – illegal entsorgter Müll wird in der Marktgemeinde jetzt richtig teuer

Kirchseeon – Weihnachten ist längst Geschichte, die Begeisterung beim Nachwuchs für den Bobbycar unterm Tannenbaum leider auch. Aber wohin damit? In die normale Tonne passt das Ding nicht, zum Wertstoffhof extra dafür – muss nicht sein. Was also, wenn etwa der Wald liegt doch so nah... Aber aufgepasst, denn Kirchseeon hat sich nun mit einer Detektei verstärkt, um solchen Müllvergehen ensprechend die Stirn zu bieten.



Bedarf besteht dringend, das wurde bereits angemahnt, da wildes und wahlloses Entsorgen in der Marktgemeinde mittlerweile überhand genommen hatte (wir berichteten). Nun wurde von der Verwaltungseinheit „Abfallentsorgung“ in der Gemeinderatssitzung der Bußgeldkatalog detailliert vorgestellt.



Darin zeigt sich, dass etwa der Bobbycar-Entsorger deutlich mehr an Strafe zahlen muss, als das Geld, welches er beim vermeintlichen Schnäppchen zum Weihnachtsfest einsparen konnte: Zwischen 80 und 240 Euro wären dann an die Gemeindekasse abzuführen. Eine Zuwiderhandlung liegt vor, wenn jemand „außerhalb einer dafür zugelassenen Anlage Abfälle, die er nicht verwertet, oder Abfälle zur Beseitigung wie Gegenstände des Hausmülls (ohne Sperrmüll) behandelt, lagert oder ablagert, zum Beispiel durch Wegwerfen, Liegenlassen, Vergraben, Wegschütten, Verbrennen...“



Ein Beispiel, bei dem sich die Allgemeinheit schlichtweg aus dem Schlendrian heraus regelmäßig daneben benimmt, sei die berühmte leere Zigarettenschachtel: Wer beim „Entsorgen“ erwischt wird, darf für dieses Vergehen immerhin mit 20 Euro Buße rechnen.



Und dies gilt ebenso für nur ein Taschentuch oder die Bananenschale. Gassigeher aufgepasst! Die Hinterlassenschaften von Waldi und Co können bis zu 400 Euro teuer werden, wenn sie etwa auf Gehwegen oder bei Kinderspielplätzen verbleiben – und dies gilt auch für kleine Häufchen, für alles bis ein Kubikmeter Umfang. Ab fünf Kubikmeter steigert sich das Bußgeld bis zu 2.400 Euro, aber in diesen Mengen dürfte selbst in Kirchseeon quasi nichts abfallen.



Grundsätzlich gilt für die Verordnung, dass ein Bußgeld die eingesparten Entsorgungs- und oder Transportkosten übersteigen wird.

Dass die private Entsorgung von Motorrädern (1), Autos (2) oder gar Bussen (3) nun gar nicht geht, versteht sich eigentlich von selbst. Aber trotzdem, noch ein paar Bußgeld-Wegweiser für Unbelehrbare: 160 bis 320 Euro für Gruppe (1), 500 bis 2.000 für Gruppe (2) und 800 bis 2.300 Euro für Gruppe (3). Kirchseeon macht Ernst.osw