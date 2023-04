Kitapläne in Ebersberg

Noch vorhanden oder doch für zukünftige Kitakinder schon vorgezeichnet? Auf alle Fälle wird dahinter eine neue Kita errichtet werden © hr

Im Ebersberger Stadtteil Hupfauer Höhe soll eine zweite Kita entstehen

Ebersberg – Die Kindertagesstätte „St. Benedikt“ befindet sich im Ebersberger Stadtviertel Hupfauer Höhe. Von einer zweiten Kita, die nun an der Hupfauer Höhe errichtet werden soll, scheint die Kunde noch nicht weit herumgekommen zu sein.



Diese zweite soll in der Baugrube der alten St. Benedikt-Kindertagesstätte an der Ringstraße angesiedelt werden. Der Schlittenberg bleibt von alldem unberührt. Die Baugrube des alten Kindergartens St. Benedikt ist offengelassen; der Zaun um diese und das kleine Wäldchen steht immer noch. Allein die Stufen zum Eingangstor sind bemoost. Der Bebauungsplan setzt für diesen südwestlichen Bereich der Hupfauer Höhe im Bereich der Ringstraße/Brünnsteinstraße eine öffentliche Grünfläche fest. An dieses Grundstück grenzen im Norden der beliebte Ebersberger Schlittenberg und der Neubau des St. Benedikt-Kindergartens mit seinen 105 Plätzen für Kinder ab 2 1/2 Jahren. Seinen Eingang hat der St. Benedikt-Kindergarten in der Dr. Wintrich-Straße 41.



Doch bald wird sich Anzahl der Betreuungsplätze im Stadtteil Hupfauer Höhe zumindest verdoppeln. Unter dem Arbeitstitel „Kinderbetreuungseinrichtung Ringstraße“ wird hier aufgrund der Entwicklung im Kita-Bereich ein neues Kita-Gebäude geplant. Bereits im Jahr 2014 stellte man seitens der Stadt und des Ordinariats die Planung für den Neubau der Kita St. Sebastian an der Pfarrer-Braun-Straße vor. Die Fertigstellung war auch für das Jahr 2017 geplant. Aber bald begann die Eberberger Problematik, dass die notwendigen Stellplätze in einer Tiefgarage zu errichten sind und dies den Investoren zu kostspielig ist; so auch dem Ordinariat, weshalb der Kita-Bau sich verzögerte.

Der Ebersberger Schlittenberg an der Ringstraße wird künftig zwischen zwei Betreuungseinrichtungen liegen. © hr

Dabei hatte man zu dieser Zeit noch das alte Gebäude des St. Benedikt-Kindergartens als Ausweichquartier für die Bauzeit von mindestens zwei Jahren eingeplant. Dieses wurde inzwischen unbrauchbar und ist abgerissen. Für die Bereitstellung der Kinderbetreuungsplätze – und der Bedarf steigt – ist die Stadt zuständig. Nach seinem Amtsantritt nahm Bürgermeister Ulrich Proske erfolgreich die Gespräche mit dem Ordinariat wieder auf. Zwischenlösungen für die Unterbringung der bestehenden Kita-Gruppen wurden diskutiert. Doch jedes Provisorium ist teuer und die Finanzen der Stadt sind, trotz aller staatlichen Zuschüsse und der finanziellen Beteiligung des Ordinariates, sehr begrenzt.



Aus wirtschaftlicher Sicht und aus Gründen eines zukünftig bestehenden hohen Bedarfs an zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen entschied man seitens der Stadt bereits Anfang 2021, auf dem Grundstück des ehemaligen Kindergartens St. Benedikt wieder ein Gebäude für Kinderbetreuung zu bauen. Das neue Haus soll in einer „länger nutzbaren Ausführung“ und somit in Holzmodulbauweise errichtet werden. Zunächst dient es während der Bauphase als Ausweichquartier den 75 Kindergarten- und 12 Krippenkindern der St. Sebastian-Kita und wird dementsprechend mindestens für eine viergruppige Kindertagesstätte die notwendigen Räumlichkeiten haben. Das dazugehörige Wäldchen haben schon Generationen vor ihnen zum Spielen und für Erkundungstouren genutzt.



Die neuen Gebäude für die St. Sebastian-Kita der Pfarrer-Bauer-Straße sollen 12 Krippen-, 75 Kindergarten- und 75 Hortkindern ausreichend Platz für ihre Entwicklung bieten. ar