Es ist vollbracht

Teilen

Die Initiatoren des Ebersberger Meditationswegs an einer der zehn Stelen © Foto: privat

Ebersberg ist um eine besondere Attraktion reicher: Nach fast zehnjähriger Arbeit konnte der neue Ebersberger Meditationsweg eröffnet werden.

Ebersberg – Bei der Entwicklung des Pastoralplanes des Pfarrgemeinderates St. Sebastian im Jahr 2012 wurde die Idee eines Meditationswegs geboren und dann von einer Projektgruppe ausgearbeitet und konkret geplant. Der Wegverlauf wurde auf schon vorhandenen Wegen festgelegt: Die Strecke führt ausgehend von der Antoniuskapelle über Haselbach und Langwied über die Jesuitengasse zurück zur Kirche St. Sebastian, eine Abkürzung auch als kinderwagen- und rollstuhlgerechter Weg über die Abt-Häfele-Straße. Es wurden Orte für die zehn Stelen (InneHalten) gefunden und dafür Namen und passende Texte herausgesucht.

Der Weg dorthin nahm einige Zeit in Anspruch. Die Grundstückseigentümer wurden gefragt, Nutzungsverträge wurden geschlossen und Genehmigungen eingeholt. Sowohl Altbürgermeister Walter Brilmayer als auch Bürgermeister Uli Proske standen dem Projekt von Anfang an sehr aufgeschlossen gegenüber und boten ihre Unterstützung an.

Auch die künstlerische Umsetzung wurde gründlich diskutiert, bis sich das Projektteam zusammen mit dem Künstler für Stelen aus Cortenstahl entschieden hat: der Ebersberger Bildhauer und Kunstschmied Matthias Larasser-Bergmeister hat die Stelen entworfen und in seinem Betrieb gefertigt. Dabei ist es perfekt gelungen, die Gedanken und Texte der Projektgruppe aufzugreifen und umzusetzen. Ergänzt wird das Projekt durch eine Begleitbroschüre und durch Erklärungen, die an jeder Stele mittels QR-Code abrufbar sind. red