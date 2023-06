Mülldetektive gehen in Vaterstetten auf Spurensuche

Kampf gegen Müllsünder

In Vaterstetten kontrolliert künftig eine Detektei die Wertstoffinseln

Vaterstetten – Abgelagerter Sperrmüll, Restabfalltüten oder unzerkleinerte Kartonagen sowie Nutzungen außerhalb der erlaubten Einwurfzeiten – einige der insgesamt 34 Wertstoffinseln im Gemeindegebiet von Vaterstetten sorgen immer wieder für Ärger. Starke Verunreinigungen und unsachgemäße Nutzung führen zu unschönen Ortsbildern und regelmäßigen Beschwerden aus der Bevölkerung.



Die Außendienstmitarbeiterin, die die Gemeinde vor drei Jahren eingestellt hat, konnte zwar kleine Verbesserungen erreichen und für einige Verstöße anhand von Adressaufklebern auf nicht ordnungsgemäß entsorgten Kartonagen Bußgeldverfahren einleiten. Doch letztendlich kriegt man die Probleme in Vaterstetten allein mit dieser Maßnahme offenbar nicht in den Griff. Besonders an den betroffenen Wertstoffinseln braucht es weitere Schritte, so die frustrierende Bilanz der Gemeindeverwaltung.



Viele Möglichkeiten ständen hier nicht zur Verfügung. Was aber immer wieder in die Diskussion geworfen wird, ist die Überwachung der Wertstoffinseln. Das hatte man vor zehn Jahren schon mal ausprobiert. Bei dem Pilotversuch waren vier Wertstoffinseln per vor Ort installierter Videokamera permanent überwacht worden. Die erzielten Ergebnisse standen damals in keinem guten Verhältnis zu Aufwand und Kosten. Die Gemeinde verfolgte das Projekt daher nach der Versuchsphase nicht weiter.

Das Fehlverhalten Einzelner löst diesen rigorosen Schritt aus

Nun aber werden die Kontrollen deutlich verschärft: Ab Juli wird eine Detektei im Auftrag der Gemeinde gezielt die entsprechenden Wertstoffinseln überwachen, um Müllsündern auf die Schliche zu kommen. Andere Gemeinden haben mit dieser Maßnahme bereits positive Erfahrungen gemacht. Die Detektei, die nun in Vaterstetten unterwegs sein wird, arbeitet auch für die Gemeinde Poing. Dort hat man mit der Überwachung gute Erfahrungen gemacht.



Zunächst gilt der Auftrag für ein Probejahr und rund 400 Einsatzstunden. Der Einsatz der Mülldetektive löst zusätzliche Kosten im unteren fünfstelligen Bereich aus, die über die Abfallgebühr finanziert werden müssen. Ob die Gebühren dadurch steigen werden, hängt davon ab, wie viel Geld über Bußgelder eingenommen wird beziehungsweise ob man damit den Einsatz der Detektei gegenfinanzieren kann. Letztendlich ist es das Fehlverhalten Einzelner, dass diesen rigorosen Schritt auslöst. Denn Kosten hat die Gemeinde auch ohne die Überwachung. Für die regelmäßige Reinigung der dreckigen Wertstoffinseln ist im Haushalt ein hoher fünfstelliger Betrag verzeichnet.