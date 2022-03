Brenner-Nordzulauf: Vorstellung der grünen Trasse

Von: Christian Schäfer

Gegen die Trasse wurde schon an dieser Stelle demonstriert. © hr

Lorenzenberg - Alle im Gemeinderat Aßling vertretenen Parteien sind sich einig: der Ausbau der Bahnstrecke zwischen München und Rosenheim darf nicht so verwirklicht werden, wie sie die Deutsche Bahn plant. Deshalb laden die Parteien zu einer gemeinsamen, öffentlichen Veranstaltung am Sonntag, 13. März um 10 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Lorenzenberg ein, um allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern den Vorschlag der grünen Trasse / Ausbau der Bestandsstrecke vorzustellen. Zu Gast ist Andreas Brandmaier, der maßgeblich für die grüne Trasse verantwortlich ist.

Die Parteien im Gemeinderat in Aßling fordern übereinstimmt, dass die gesamte Region mit dem Neubau durch besseren Nahverkehr gestärkt werden. Es darf keine Nachteile für den Bahnhof Aßling und den Nahverkehr geben. Eine zweite Forderung: Für eine sinnvolle Verkehrsverlagerung ist ein schlüssiges Gesamtkonzept für die Region östlich von München nötig. Auch müsse der Lärmschutz an der Bestandsstrecke schnellstmöglich nach Maßstab einer Neubaustrecke verbessert werden. Und letztendlich soll eine neue oberirdische landschaftszerschneidende Trasse unter allen Umständen vermieden werden.

Die Veranstaltung wird auch per Live Stream ins Internet untertragen. Der LInk hierzu lautet: https://csu-landesleitung.webex.com/csu-landesleitung/j.php?MTID=m3d8ea51419da40bc2668fad815c7774a

Weitere Informationen zur Einwahl im Internet finden Sie auf den Webseiten der Parteien.