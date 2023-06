Das rote Motorrad rockt beim Inklusions-Tanzabend im alten speicher

Alle hatten beste Laune im alten speicher beim Inklusions-Tanzabend. © hr

Kreisstadt bewährt sich als Host-Town für Teilnehmer der Special Olympic World Games

Ebersberg –– Von „zwei unglaublich schönen Tagen“ und „vielen Glücksmomenten“ schwärmte Doris Rauscher am Mittwochabend, während „Das rote Motorrad“, die inklusive EVS-Alpenrock-Band, das Publikum auf der Tanzfläche begeisterte. „Pure Lebensfreude“ und „unkompliziert“ war das Resümee von Peter Hölzer. Bei dem Leiter des Amtes für Familie und Kultur im Ebersberger Rathaus liefen die Fäden der Vorbereitung und Durchführung für das Projekt „Host Town“ im Vorfeld der Special Olympic World Games in Berlin zusammen.

Als Vdk-Kreisvorsitzende und Eberberger Stadträtin hatte Doris Rauscher die Initiative ergriffen und mit der Stadt Ebersberg die Bewerbung im Oktober 2021 auf den Weg gebracht. „Als alle Beteiligten von der Möglichkeit hörten, Host Town zu werden, war ihnen sofort klar, diese Gelegenheit darf sich die Stadt Ebersberg nicht entgehen lassen. Denn, echte Inklusion ist nicht nur ein Gewinn für Menschen mit einer Behinderung, sondern für die ganze Gesellschaft“, freute sich Bürgermeister Ulrich Proske schon damals. Und nicht nur das schöne Wetter sorgte für einen reibungslosen Ablauf des Programms. Alle waren bei der Sache und aufmerksam. Hier erinnerte sich Rauscher an den Moment, als sich die 96-köpfige Delegation der französischen Sportler und Betreuer ins Goldenen Buch der Stadt Ebersberg eintrug.



Inklusion soll zur Normalität werden, sagt Landtagsabgeordnete Doris Rauscher

Doch „so schön und so normal wie sich manche Momente“ für Doris Rauscher anfühlten, so sollen nicht nur die Erinnerung an das gemeinsame Sporteln oder der gepflanzte Inklusionsbaum das Ergebnis von „Host Town Ebersberg“ sein. Viel mehr will die Vdk-Kreisvorsitzende die Kooperationspartner des „Host-Town“-Projektes zu weiteren Aktionen motivieren, um letztendlich die Inklusion zur Normalität werden lassen. Dabei ist die Stadt Ebersberg mit vielen Einrichtungen durchaus auf einem guten Weg.