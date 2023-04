Internationaler Jazztag in der Stadtbücherei

Eröffnet wird der Jazz-Abend von Sepp Ametsbichler mit dem Youngster Music Club. Weiter musizieren die französische Formation Le Big Marcel und die Grafinger Archive Jazz Combo © wangsong

Deutsche und französische Jazz-Musiker spielen am Sonntag, 30. April, zum internationalen Jazztag in der Stadtbücherei Grafing. Der Eintritt ist frei

Grafing - Anlässlich der 30jährigen Städtepartnerschaft mit St. Marcellin musizieren französische Musiker gemeinsam mit dem Grafinger Jazz-Verein am Sonntag, 30. April, in der Stadtbücherei Grafing.

Eröffnet wird der Jazz-Abend von Sepp Ametsbichler mit dem Youngster Music Club. Weiter weiter musizieren die französische Formation Le Big Marcel und die Grafinger Archive Jazz Combo bevor dann eine gemischte deutsch-französische Jam-Session stattfindet.



Jazz-grafing nimmt bereits zum sechsten Mal an dieser weltweiten Veranstaltung teil. Menschen in über 190 Ländern der Welt feiern an diesem Tag bei Tausenden von Jazzkonzerten und- Veranstaltungen die universelle Bedeutung des Jazz.



Die Veranstaltung findet von 19.30 bis circa 23 Uhr statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.