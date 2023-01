163 Einsätze für Aßlings First Responder

Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Aßling

900 Einsatzstunden, 1.600 Stunden wurde geübt. Die Freiwillige Feuerwehr Aßling hält ihre Jahreshauptversammlung ab

Aßling – Die Sanitäter der Feuerwehr Aßling, die First Responder, genießen hohes Ansehen – dessen ist sich der 2. Kommandant Sefan Peetz sicher. Dies würden jedenfalls die vielen Spenden im vergangenen Jahr bezeugen. Ein mittlerer fünfstelliger Betrag kam zusammen, gespendet von Privatpersonen, Vereinen oder Firmen. Wie Peetz bei der Jahreshauptversammlung berichtete, soll das Geld für das neue Fahrzeug der First Responder verwendet werden.



163 Einsätze leisteten die Sanitäter im vergangenen Jahr, hinzu kamen 43 Feuerwehreinsätze, berichtete Kommandant Franz Fiedler jun. Insgesamt ergäben sich dadurch 900 Einsatzstunden. Hinzu kamen 1.600 Übungsstunden, die nach den schwierigen Corna-Jahren wieder unter normalen Bedingungen abgehalten werden konnten.



Bei der Jahreshauptversammlung wurde auch nochmals die 150-Jahr-Feier im vergangenen Jahr gewürdigt. „Wenn man sich vorstellt, wie viele ehrenamtliche Stunden und welcher selbstlose Gemeinschaftssinn hinter so einer Jubiläumszahl steht, das kann man nicht in Worte und erst recht nicht in Zahlen fassen“, so Kommandant Fiedler.



Zum Ende der Versammlung wurden Franco Skulina für 25 Jahre, Manuel Fessler für 20 Jahre, Marko Xie-Tewordt für 15 Jahre und Gabriel Koller, Sebastian Röder, Stefan Heilmann und Max Heilmann jun. für jeweils zehn Jahre ehrenamtlichen aktiven Feuerwehrdienst ausgezeichnet.