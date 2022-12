„Devil may care“ kommt nach Ebersberg

Die Herzblutmusiker von Devil may care © privat

Am Freitag, 9. Dezember kann man ab 20 Uhr im Café Mala endlich wieder einmal die beliebte Landkreis-Band hören – mit einem neuen Programm

Ebersberg – Die Musik des Jazz-Quartets Devil May Care mit einer einzigen Stilrichtung definieren zu wollen, ist kaum möglich. „Devil may care“ heißt übersetzt und ironisch interpretiert so viel wie: „Wir machen uns keine Gedanken, in welche Schublade man uns steckt...“. ... denn zu viele Elemente für eine definierende all-umfassende Stilrichtung bringen die vier Herzblut-Musiker mit Freude und Spielwitz auf die Bühne.



Es swingt, es groovt, es wird leise und bedächtig, dann wieder laut und schnell - mit Songs aus der Feder von Carla Bley, Michael Brecker, Joey Calderazzo, Joe Jackson, Don Grolnick, Pat Metheny, Wes Montgomery, Stanley Turrentine, Karl Ratzer und eigenen Kompositionen. Die Musiker sind: Peter Satzger (Guitars), Jochim Jann (Alto-Sax), Oliver Betz (Double Bass) undFrank Haschler (Drums & Percussion) „Devil may care“ wünscht viel Spaß beim Session-Opener am 9. Dezemberund freut sich auf die anschießende Jam-Session (ab 21 Uhr) und viele Einsteiger.

Der Eintritt ist frei. Für die Musiker wird neben Applaus eine Spende erwartet. Tisch-Reservierungen werden für 19 bis 20 Uhr entgegen genommen unter: Telefon: (0 80 92) 8 63 32 57 oder E-Mail: info@mala.cafe.de.red