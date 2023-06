Jumbofahrt 2023 – es werden noch Motorradgespann-Fahrer gesucht

Von: Christian Schäfer

Teilen

Die Jumbofahrt ist vor allem für die Bewohner des Einrichtungsverbundes ein großer Spaß. © privat

Bei der Jumbofahrt des Einrichtungsverbundes Steinhöring gehen die Bewohner auf einem Motorradgespann auf Tour

Steinhöring – Die jährliche Jumbofahrt des Einrichtungsverbundes Steinhöring findet wieder am Samstag, 1. Juli, ab 11 Uhr statt. Dabei treffen sich Motorrad-Gespanne auf dem Gelände des Einrichtungsverbunds und unternehmen dann gemeinsam mit den Menschen mit Behinderung mehrmals ca. 30-minütige Touren durch den südlichen Landkreis Ebersberg.

Um möglichst vielen Bewohnerinnen und Bewohnern des Einrichtungsverbunds eine Mitfahrt zu ermöglichen, freut sich das Jumbo-Orga-Team über neue Teilnehmende, die mit ihrem Motorrad-Gespann mitfahren möchten. Vorausgesetzt werden eine vorsichtige Fahrweise und verkehrssichere Fahrzeuge.



Informationen sowie Voranmeldung bitte unter Jumbofahrt@web.de oder unter der Telefonnummer (0 80 94) 18 20 (EVS). Wer sich spontan zum Mitfahren entscheidet, kann gerne auch am Samstag direkt kommen.

Im Anschluss an die Jumbofahrt, ab 16 Uhr, lädt der Einrichtungsverbund alle Musik- und Festivalbegeisterten zum großen OpenAir. Für Teilnehmende, die bereits am Freitag anreisen möchten, gibt es wieder die Möglichkeit, auf dem Gelände ihr Zelt auf zu bauen oder in der Mehrzweckhalle auf Feldbetten zu übernachten.