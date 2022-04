Die Stadt hofft, 40 Prozent der Kosten erstattet zu bekommen

Wenn aus 9.000 plötzlich 780.000 Euro werden

Teilen

Aus dem Auge aus dem Sinn. Doch nun wurden Kampfmittel und Alltagsmüll aus dem abgelassenen Melak-Weiher gehoben. © hr

Die Kampfmittelbeseitigung am Melak-Weiher in Grafing wird teuer. Die Stadt denkt die Kosten nach dem Verursacher-Prinzip aufzuteilen

Grafing – Die Fürsorge für den Melak-Weiher obliegt der Stadt Grafing. Um dieses Gewässer dritter Ordnung als Teil der Hochwasserschutzmaßnahme am Goldberg einbeziehen zu können, wurde die Stadt tätig. Die Vorbereitungen hierzu wurden mit rund 9.200 Euro veranschlagt und sollten einen Tag andauern. Die dicke Rechnung der Experten kommt jetzt mit rund 780.000 Euro für die Hebung und Entsorgung von Munition, Schlamm und für die geleistete Arbeit.



Der Vernunft folgend stimmte der Stadtrat diesen Ausgaben nachträglich zu. Denn eigentlich waren heuer für die Hochwasserschutzmaßen insgesamt 300.000 Euro im Haushalt eingestellt.



Keineswegs hatte man bei der Durchführung der Hochwasserschutzmaßnahme 77.000 Schuss Munition, 38 Panzerfaustköpfen und andere Kampfmittel erwartet. Einiges davon ließ sich abtransportieren und dann sprengen, anderes, wie Handgranaten haben noch funktionsfähige, vorgespannte Zündungssysteme, die vor Ort zur Explosion gebracht werden und dann entsorgt werden.



Hochbrisant war eine verrostete Phosphorbombe, die eine tickende Zeitbombe darstelle, wie der Experte berichtete. Diese brennt sogar unter Wasser und habe einen hochgiftigen Inhalt, der sich über den Kanal in den Fehlbach und dann in den Wieshamer Bach hätte verteilen können. Die Arbeiten des Kampfmittelbeseitigungs-Teams werden noch einige Tage andauern.



Nicht nur die Höhe der Rechnung schockte die Ratsmitglieder, sondern auch das Bewusstwerden, dass es außerordentlich gefährlich war, in Jugendzeiten hier gebadet zu haben. „Lässt sich auch bei den anderen Weihern der Region ein solch gefährlicher Fund vermuten“, fragte Stadtrat Johannes Oswald (Grüne). Über das, was nicht geprüft ist, gibt Bernhard Scho, Experte für Sprengtechnik und Kampfmittelbeseitigung, aber keine Auskunft.



Die Stadt hofft, 40 Prozent der Kosten erstattet zu bekommen

Mit „mal eben Schlamm auskoffern und entsorgen“ war die hoch explosive Masse nicht aus dem Melak-Weiher zu entfernen. Vor Maßnahmebeginn hatte die Stadt die direkten Anlieger am Melek-Weiher über die geplante einwöchige Tätigkeit informiert. Bereits am 31. Januar wurde „die Phosphorbombe geborgen, die den Sachverhalt völlig verändert hat.“



Es war Gefahr war in Verzug. Bürgermeister Christian Bauer musste ohne den Stadtrat die Eilentscheidung treffen, um der Sicherheit der Bevölkerung und der Natur Rechnung zu tragen, was nun in der Stadtratssitzung nachgeholt wurde.





Bei der Maßnahme tritt auch die Untere Naturschutzbehörde auf den Plan. Eine Baustraße musste in den Weiher hinein errichtet werden, sodass der Bagger auch von der Mitte des Weihers heraus die Arbeit erledigen konnte.



Damit wurde auch das Ablassen des Weiherwassers nötig. Der ausgekofferte Schlamm musste laut Unterer Naturschutzbehörde aber am Melak-Weiher gelagert werden, damit die Amphibien vor Ort wieder ins Wasser zurück konnten und nicht mit entsorgt wurden.



Der Kosten sind hoch, eigentlich zu hoch für Grafings Haushalt. Daher wird man 10.000 bis 20.000 Euro bereitstellen und sich eines in Sachen Kampfmittelentsorgung erfahrenen Rechtsbeistand bedienen.



Mit ihm will die Stadt Grafing rund 40 Prozent der Kampfmittelbeseitigungskosten vom Bund, respektive von der BImA, der Bundesanstalt für Immobilien-Aufgaben, zurückholen. Krieg zu führen ist Sache des Staates nicht der Stadt.



ar