Wie bekommt man landwirtschaftliche Interessen und Kiebitz-Schutz unter einen Hut

Dank an die Kiebitz-Schützer

Die Ausgezeichneten (links vorne): Thomas Thurnhuber, Martin Asböck, Margit Böhm von der Unteren Naturschutzbehörde, Beraterin Carola Kahles (hintere Reihe von links): Michael Ettmüller. Rita Gschwendtner, Christine und Gerhard Pröbstl, Erwin Furtner, Beraterin Luzie Sendtner-Völderndorff und Bürgermeister Josef Niedermeier. Nicht auf dem Bild sind Thomas Elmauer-Bierwirth, Rainer Grabl, Josef Kain und Josef Wieser. © Karlheinz Günster

Der Kiebitz gehört zu den gefährdeten Arten. In Pfaffing wurden jetzt Landwirte ausgezeichnet,

die sich um den Schutz des Vogels bemühen – und das ist keine leichte Aufgabe

Pfaffing – Der Kiebitz war vor einem halben Jahrhundert ein bekannter Vogel, heute ist er etwas Besonderes, denn er gehört er zu den gefährdeten Arten, deren Bestand in den letzten Jahrzehnten dramatisch gesunken ist. Menschen, die sich um den Erhalt dieser Tiere verdient gemacht haben, erhielten jetzt Auszeichnungen als Zeichen der Anerkennung, darunter sind auch Pfaffinger Landwirte. Ihr Beitrag ist ein großer Erfolg für den gefährdeten Vogel, denn hier brüten die meisten Kiebitze im Landkreis Rosenheim.



Der Naturschutzbund (NABU) und der Deutsche Bauernverband haben zusammen mit einem Bundesprogramm Hilfe organisiert. Eingebunden sind Landratsämter, darunter auch das Rosenheimer. Dessen Fachberaterin Margit Böhm bedankte sich in Pfaffing zusammen mit Bürgermeister Josef Niedermeier bei den Landwirten. Sie berichtete von insgesamt 46 Kiebitzen im Jahr 2021. Diese sind in fünf Gebieten mit 35 Gelegen und 64 geschlüpften Küken gesichtet worden; 22 davon sind sicher als flügge gezählt. Im gesamten Landkreis Rosenheim gibt es noch rund 270 Kiebitze, der Bruterfolg wird an der Zahl der flügg gewordenen Jungvögel bemessen und der ist in Pfaffing am höchsten. Zum Erhalt einer Kiebitzpopulation sind im Schnitt 0,8 flügge Jungvögel erforderlich. Im Landkreis Rosenheim wurde ein Schnitt von 1,2 erreicht, was auch auf die gute Zusammenarbeit zwischen Landwirt und Kiebitzbetreuerin zurückgeführt wird.

Wie bekommt man landwirtschaftliche Interessen und Kiebitz-Schutz unter einen Hut



Ein Grund für das Verschwinden des Tieres ist in der Reduzierung seines Lebensraumes zu sehen; der Vogel mag es gerne feucht und nass, was aber einem Landwirt die Bearbeitung erschwert. Wie bekommt man nun beides unter einen Hut? Bewirtschaften und beobachten, lautet die Antwort der Bauern. Taucht ein Vogel auf, richtet man ihm eine Quadratmeter große „Insel“ ein, die er anfliegen und in der er brüten kann. Das geht so weit, dass ein Eimer das Gelege schützt, während der Traktor daran vorbei fährt. Den Menschen fürchtet der Vogel, die Maschine nicht.

Fachberaterin Böhm zeigte Gebiete auf und beschrieb zusammen mit der Betreuerin Carola Kahles die Situation vor Ort. Wie viele Tiere sind gesichtet worden und wie viele kamen zur Welt? Die Arbeit der ehrenamtlichen Kiebitz-Betreuerinnen bedeutet vor allem Hinschauen, auch abends. Zu den Hilfsmitteln zählen mittlerweile auch Drohnen, die unterm Strich weniger Störung verursachen, als der Mensch, der ständig nachschaut. Zu den Fragen der Landwirte zählte unter anderem, ob ein Zaun gegen Wiesel helfe und zum Einsatz von Netze, das sei ein sehr großer Aufwand. Landwirte fahren in Trockenzeiten auch Wasser zu den Vögeln, damit kein Vogel verdurstet. Das Projekt in Schulen vorzustellen, war eine weitere Anregung. Die Schwierigkeit dabei sei lediglich, die Zahl der Kinder so zu reduzieren, dass kein Vogel in der empfindlichen Brutphase verscheucht wird. Weil das zunehmend Arbeit bedeutet, erklärt Fachberaterin Margit Böhm, dass man noch eine ehrenamtliche Beobachter suche. Das Programm laufe noch drei Jahre, danach würde neu entschieden, so Böhm weiter.



Für den Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro macht sich ein Landwirt die Arbeit nicht, das bestätigen die Ausgezeichneten. Gerhard und Christine Pröbstl behelfen sich etwa mit einem Zaun, denn auch von seinen natürlichen Feinden, darunter ist der Fuchs, ist der Kiebitz zu schützen. Auch baue man den Mais erst später an, damit Küken schlüpfen können. Diese Maßnahmen bestätigt auch Michael Ettmüller, der auch mit einem Zaun das Gelege schützt das mit dem Eimer selbst praktiziert hat. So einem Tier, vor allem wenn es selten ist, müsse man doch helfen, erklären alle übereinstimmend.kg