Kleine Maibaumdiebe – Vorschulkinder von St. Benedikt klauen Maibaum aus Seniorenzentrum

Von: Christian Schäfer

Teilen

Die Vorschulkinder des Kindergartens St. Benedikt mit ihrer Beute © Foto: St. Benedikt

Gelebtes Brauchtum schon im Kindergarten

Ebersberg – Vor eineinhalb Jahren musste die Kinder des Ebersberger St. Benedikt Kindergartens umziehen – ein Wasserschaden war der Grund. „Doch nun sind wir voller Elan zurück“, so Einrichtungsleiter Adrian Bonnetsmüller. Und kürzlich haben sich die Vorschulkinder der Einrichtung für eine ganz besondere Aktion am Abend getroffen. Sie klauten den Maibaum der Senioren. „Wie könnte man Fünf- und Sechsjährige besser an das bayerische Kulturgut des Maibaum klauens heranführen, als nicht damit, dass man selbst einen Maibaum klaut?“, fragt Bonnetsmüller.

Zunächst mussten die Kinder herausfinden, wann die Senioren des Seniorenzentrums Pichlmayr in Ebersberg ins Bett gehen, damit sie loslegen konnten. Mit einer Truppenstärke von circa 30 Kindern wurde schließlich losgeschlichen. Mit Unterstützung der Erzieher wurde schließlich der Maibaum aus seinem Geheimversteck geklaut. „So leise wie vor dem Senioren-Zentrum waren die Kinder wohl noch nie, aber hochmotiviert und mit vereinten Kräften konnten wir den Baum dann unbemerkt in unserem Kindergarten bringen und dort platzieren“, so der Einrichtungsleiter. „Die Freude war sehr groß, das Leuchten in den Kinderaugen wird noch lange Zeit in Erinnerung bleiben.“ Nun warten die Kinder gespannt, wann sich das Seniorenzentrum meldet und wie sie ihren Maibaum ausbezahlen wollen. „Natürlich haben wir auch einen kleinen Hinweis hinterlassen“, so Bonnetsmüller. Und so konnte die Tradition des Maibaum-Klauens an die nächste Generation weitergeben werden.