Familienpaten gesucht

Von: Christian Schäfer

Teilen

Michael Nerreter und Tamara Berbuir (Vorstand), Janne Poelz und Angela Prommersperger (Koordinatorinnen) mit den im Sommer 2021 geschulten Patinnen (2G-Regel) © privat

Der Kinderschutzbund Ebersberg sucht ehrenamtliche Familienpaten. Ein Info-Abend findet am Donnerstag, 10. März, statt

Landkreis – Jede Familie kennt Zeiten, in denen einfach „alles“ zu viel wird. Vor allem in den letzten zwei Jahren sind viele Familien am Anschlag. Unterstützung von Außen ist dann oftmals hilfreich. Hierfür gibt es die ehrenamtliche Familienpaten vom Kinderschutzbund Ebersberg. Sie stehen Familien zur Seite, sie entlasten für eine gewisse Zeit bei alltäglichen Aufgaben wie Kinderbetreuung, Hausaufgabenhilfe oder bei Behördengängen, Arztbesuchen. Für diese wertvolle Tätigkeit werden Menschen gesucht, die offen für neue Herausforderungen sind. Familienpaten sollte für circa zwei Stunden die Woche zuverlässig Zeit haben, sie sollten Lust auf das lebendige Miteinander in einer Famile haben, respektvoll und tolerant sein. Natürlich ist es vom großen Vorteil, wenn die potentiellen Paten auch Erfahrungen, Kompetenzen und Geduld aus ihrem eigenen Familienleben mitbringen. „Zur Bewältigung der anstehenden Einsätze im ganzen Landkreis Ebersberg brauchen wir weitere ehrenamtliche Familienpatinnen und Familienpaten“, schreibt der Kinderschutzbund in einer Pressemitteilung. Wer Interesse daran hat, eine Familienpatenschaft zu übernehmen und Familien zu entlasten, ist herzlich zum Info-Abend eingeladen. Dieser findet statt am Donnerstag, 10. März, um 18 Uhr im Familienzentrum, Von-Feury-Str. 10, in Ebersberg Beim Info-Abend erhalten Interessierte ausführliche Informationen über Einsatzmöglichkeiten, Ausbildung und Begleitung der Patenschaft.

Anmeldung und weitere Informationen

Anmeldung und weitere Fragen bei Janne Poelz unter: fampa@kinderschutzbund-ebersberg.de oder Tel. (0 80 92) 3 00 91 00. Infos auchunter www.kinderschutzbund-ebersberg.de . Wer grundsätzliches Interesse an der Tätigkeit als Familienpate hat, an diesem Abend jedoch keine Zeit hat, darf sich selbstverständlich trotzdem mit den Ehrenamtlichen des Kinderschutzbundes in Verbindung setzen. r