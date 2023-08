Personalnot in Kitas: Quereinsteiger gegen  Fachkräftemangel

Assistenzkräfte in Pfaffing

Die Not ist groß in Kindertagesstätten, Personal fehlt überall. Wie ein Beispiel aus Pfaffing zeigt, könnten Assistenzkräfte eine Lösung sein.

Pfaffing – Der Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt hat eine interessante Chance hervorgebracht. Sogenannte Assistenzkräfte sind in einigen Kindergärten gesucht. Der Weg dorthin ist für Quereinsteiger nun einfacher geworden.



Wie das in der Praxis funktionieren kann, fasst die Verwaltungsleiterin Anita Schumann zusammen. Schumann leitet den Kindertagesstättenverbund der katholischen Einrichtungen in Albaching, Pfaffing, Rott und Soyen. Idealerweise, erklärt sie, gibt es bereits einen Bezug zu einem Kindergarten, vielleicht sogar schon als Tagesmutter.



Mit einer berufsbegleitenden Ausbildung stehen mindestens drei Ziele zur Auswahl: Assistenzkraft, Ergänzungskraft und Fachkraft. Die letzten beiden entsprechen der Kinderpflegerin und der Erzieherin. Ermöglicht wird das durch ein Programm des Freistaats, der die Festanstellung von Tagespflegepersonen und Assistenzkräften in der Kindertagesbetreuung fördert.

„Wir sind sehr froh, dass es dieses Modell gibt, denn sonst hätten wir an einzelnen Tagen bereits eine Gruppe schließen müssen.“

Im Verbund von Anita Schumann gibt es derzeit vier Assistenzkräfte, zwei davon in Pfaffing, die das Angebot seit letztem Herbst nutzen. Der Unterricht besteht zum Teil aus Videokonferenzen und läuft neben der praktischen Arbeit. Präsenzveranstaltungen in München kommen hinzu. „Wir sind sehr froh, dass es dieses Modell gibt“, zeigt sich Anita Schumann erleichtert, „denn sonst hätten wir an einzelnen Tagen bereits eine Gruppe schließen müssen.“



Eine dieser neuen Unterstützungskräfte ist Regina Loboda. Sie hat ursprünglich Einzelhandelskauffrau gelernt, lebt in Pfaffing und winkt gleich ab: Nein, trotz der eigenen vier Kinder habe sie nicht genug von den Kleinen, sie liebe diese Arbeit, obwohl „fremde doch was ganz anderes sind“. Trotzdem: „Kinder sind unsere Zukunft und das Wichtigste, was es gibt“, ist sie überzeugt. Ihr gefalle, dass sie bei deren Entwicklung „eine Zeit dabei sein darf“. Die 37-Jährige war zwei Jahre Individualbegleiterin eines Kindes, das besondere Unterstützung benötigte „Da habe ich in die Arbeit reingeschnuppert und es hat mir gefallen“.



Die Schulungen haben sich gut mit der Erziehung ihrer eigenen Kinder vertragen. Das erste Ziel Assistenzkraft hat sie erreicht, bald folgt der Abschluss als Ergänzungskraft.



Zorica Andrijevic kommt aus Kroatien und ist in ihrem früheren Beruf Möbeldesignerin. Für sie war die Sprache eine Herausforderung, denn das sogenannte Sprachniveau B1 wird vorausgesetzt. Sie war im Kindergarten zuerst Reinigungskraft und auch ihre eignen drei Kinder haben den Kindergarten besucht. Somit hat sie bereits eine Verbindung zu der Einrichtung aufbauen können. Seit Februar ist sie dabei und arbeitet 20 Stunden in der Woche. Auch sie hat Erfahrung vor allem durch drei eigene Kinder. Diese Hilfen, ergänzt Anita Schumann, seien geeignet „für Quereinsteiger und ideal für Mütter“. Zu den Anforderungen für das Ziel Kinderpflegerin zählt ein Mindestalter von 21 Jahren und ein Mittelschulabschluss. Es gebe keine Verpflichtung für die Teilnehmer, diese Ausbildung danach „abzuarbeiten“. Würden sie wechseln, hätten ja auch andere Einrichtungen etwas davon, fasst die Leiterin zusammen. Eine Möglichkeit, mehr zu erfahren besteht in einem Schnupper-Praktikum des jeweiligen Kindergartens vor Ort.