Wenn jeder Zentimeter im Weg umgeht

Zufriedene Gesichter bei Natalie Katholing (l.) und Sabine Wohnig vor dem Kirchseeoner Rathaus. © Foto: osw

Altersbedingt eingeschränkt oder gar ein Unfall? Dann ist der Fußweg nicht immer mühelos machbar. Und besonders nervig sind Barrieren - schon eine einzige Treppenstufe kann zur Qual werden.

Kirchseeon - Kirchseeons Seniorenbeauftragte Natalie Katholing hat sich daher auf den Weg gemacht, um herauszufinden, was bei den Geschäften und Dienstleistern in der Marktgemeinde den Zugang erschwert. Ihr so genannter WheelmapRundgang - zurückzuführen auf wheelchair: englisch für Rollstuhl und map: Karte, auf der rollstuhltaugliche Orte eingezeichnet sind - startete Anfang Mai im Rathaus: Das Gebäude, in dem sie als Gemeinderätin ein und aus geht, konnte den Test mit Rollstuhl gut bestehen. Denn ein Aufzug am und im Haus lässt diesbezüglich keine Wünsche offen, was Bürgermeister Jan Paeplow beim ersten Rundgang seiner Dienstzeit erleichtert zur Kenntnis nahm.

Auch das Maskeum nebenan zeigt sich so zu sagen aufgeschlossen, keine Probleme. Also bekommt es von Katholing den begehrten Wheelmap-Aufkleber. Der besagt: Keine Barriere, bitte reinspaziert.

Vor vier Jahren gab es diesen Spaziergang bereits, jedoch: „Sehr viel hat sich seitdem leider nicht getan“, resümierte Katholing nach der Runde, als man noch beim „Italiener“ zusammensaß, eingeladen vom Bürgermeister auf ein Eis. Das Hauptproblem der allermeisten Geschäfte: Eben solches kann man dort als Rollstuhlfahrer leider nicht verrichten. Zwar kommt man bei 80 Prozent der WCs immerhin in den ersten Bereich. Aber wenn´s Richtung Toilettenschüssel geht - oder eben nicht - ist es einfach zu schmal, um durchzukommen. Sabine Wohnig, eine Kirchseeonerin, die sich aus Interesse mit einem ausgeliehenen Gehwagen an der Tour beteiligte, hatte bei den Tests zwar nicht ganz solche Probleme im Sanitärbereich, aber oftmals war es mehr als mühsam, Hilfe von einer weiteren Person wäre angesagt gewesen. Allerdings: Hilfe, um überhaupt in den Laden zu kommen, bieten manche Geschäfte an. Am Eingang wird man per Info aufgefordert, doch bitte zu klingeln, wenn man eben Unterstützung bräuchte. Etwa, wenn vor Ort Eingang schlichtweg eine Stufe im Wege ist.

So mancher Laden bietet im Bedarfsfall eine mobile Rampe an. Und andere sind vor ihrer Eingangstür im positiven Sinne platt wie eine Flunder. So sticht etwa die linke Seite am Marktplatz heraus, wenn man ortseinwärts geht. „Wenn ich heute bauen würde, dann natürlich mit viel mehr Platz bei der Toilette“, beteuert einer der italienischen Gastwirte glaubhaft. Tourenführerin Katholing bestätigt, dass in südlichen Ländern diesbezüglich viel mehr gemacht würde; Aufzüge an den Kirchen etwa. Summa summarum haben sich aber an diesem Tag ein paar Dienstleister ihren Wheelmap-Aufkleber verdient, das soll auch andere anspornen. Auf „Hallo“-Nachfrage, wie es denn in Eglharting bestellt sei, wusste die Behindertenbeauftragte, dass dort mehr neuere Gebäude stünden, barrierefrei. Mal sehen, wie sich die Marktgemeinde bis zum nächsten Wheelmap-Rundgang entwickeln wird. Für das Neubaugebiet wäre Barrierefreiheit der Normalzustand. osw