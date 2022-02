Kirchseeon soll Schule machen

Von: Oliver Oswald

Junge Erzieherinnen und Erzieher könnten künftig in Kirchseeon ausgebildet werden. © AllaSerebrina

Bekommt Kirchseeon eine Erzieherschule? Wenn es nach Bürgermeister Jan Paeplow geht, dann unbedingt. Und auch noch in diesem Jahr

Kirchseeon/Landkreis – Fachkräftemangel im Erziehungswesen war schon vor Corona ein Sorgenkind zahlreicher Gemeinden in Bayern. Deutschlandweit sollen sogar Hundertausende fehlen. Wenn aber das knappe Gut Personal dann auch noch pandemiebedingt seine Arbeit nur eingeschränkt ausüben kann und etwa zu Hause bleiben muss, dann herrscht vor allem in den Kitas die pure Not.

Dass aber diese erfinderisch macht, hat Kirchseeons Bürgermeister Jan Paeplow jetzt bewiesen: Die Marktgemeinde soll Schule machen beziehungsweise eine solche aufbauen. Paeplow wandte sich mit der Idee einer Ausbildungseinrichtung für Erziehungswesen an die Johanniter: „Können wir nicht gemeinsam eine Schule einrichten?“, so die Anfrage des Bürgermeisters laut Martin Swoboda, Regionalvorstand der Johanniter in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dort präsentierte er gemeinsam mit Thomas Kohns von der Bundesgeschäftsstelle das Konzept: Auszubildende benötigen mittlere Reife oder Abitur. Pro Jahr werden 25 Menschen in eine neue Schulklasse aufgenommen. Der Startschuss – also Ausbildungsbeginn - soll noch im September diesen Jahres erfolgen. Ein sportliches Konzept, zeitlich gesehen, denn die Antragsfrist für einen so baldigen Schulstart endet bereits Ende März. Und ab dann soll die Akquise für Mitarbeiter und Studierende erfolgen und bis Ende Mai abgeschlossen sein. Eröffnungsfeier? Spätestens im August. Die vierjährige Ausbildung inklusive zeitnaher Praktika in den örtlichen Kitas kostet freilich Geld. Und dieses gibt es erst fünf Jahre nach Schulstart als Förderung vom Freistaat. Bis dahin stehen Gemeinden, die sich am Projekt beteiligen wollen, in der Kreide. Pro Jahr geht es um mindestens 100.000 bis zu 400.000 Euro.

Da Kirchseeon, welches Räumlichkeiten im Berufsbildungswerk St. Zeno als Standort zur Verfügung stellen wird, dies nicht alleine stemmen kann, wird Jan Paeplow unter anderem auf der kommenden Bürgermeisterkonferenz des Landkreises um Unterstützuung bitten. Dass er diese Unterstützung erhalten wird, scheint angesichts der besagten Personaloknappheit allerorten außer Frage. Der Geistesblitz des Kirchseeoner Bürgermeisters beschert allen betroffenen Kommunen zumindest eine Abmilderung der Knappheit an den dringend benötigten Erziehungskräften. Und die Marktgemeinde brilliert noch mehr als Bildungsstandort als bisher. osw