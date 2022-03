Kirchseeon prüft Renaturierung der Moore

Von: Oliver Oswald

Im Süden Kirchseeons gibt es viel Moos, Wasser und auch ein Moor © osw

Im Kampf gegen die Klimaerwärmung gelten Moore als wertvolle CO2-Speicher. Auch das Moor in Kirchseeons Süden könnte seinen Teil dazu beitragen

Kirchseeon – Kirchseeon ist von Natur aus mit reichlich Ressourcen gesegnet. Nicht nur der Ebersberger Forst mit seinen Abschnitten, benannt unter anderem als Eglhartinger Forst, versorgt die Marktgemeinde mit reichlich gesunder Luft. Auch vermeintlich links liegen Gelassenes in der Landschaft erweist sich als absolut gewinnbringend, so etwa einige Hektar Moor im Südosten bei Osterseeon.

Doch hier ärgern regelmäßige Überschwemmungen Anwohner und Rathausverwaltung, Osterseeon mit seinem Durchlaufsystem ist hier immer wieder ein Dorn im Auge, der auf kaum einer Tagesordnung des Gemeinderats fehlt. Zuletzt aber wurden den Ratsmitgliedern erfreuliche Aspekte zu den Moorflächen dargelegt, Dr. Sticksel von den Bayerischen Staatsgütern, welche selbst einen kleinen Teil der Bereiche ihr Eigen nennen dürfen, verwies auf die große Chance, hier beim Kampf gegen CO²-Ausstöße aktiv zu sein. Andere Ökosysteme können nur so lange Kohlenstoffe binden, bis die dortigen Pflanzen absterben, danach werden die Stoffe wieder freigegeben. Bei Mooren wird aber der Kohlenstoff als Torf langfristig mit eingebunden. Laut Sticksel sind zwischen 28 und 44 Prozent der weltweiten in Böden gespeicherten organischen Kohlestoffe in Mooren gebunden. Und dass, obwohl tatsächlich nur drei bis vier Prozent der Landfläche dieser Erde von eben diesen Mooren bedeckt sind. Ergo: Vorhandene Flächen im Kirchseeoner Gebiet ertüchtigen, sie mittels Bewässerung renaturieren, damit sie ihre volle Speicherkraft auch als einzigartige Biosphäre entwickeln können.

Ob das so einfach umsetzbar ist, darüber soll zunächst eine Machbarkeitsstudie befinden. Die Marktgemeinde und die Bayerischen Staatsgüter wollen sich hierbei die Kosten teilen. Profitieren würde in besonderem Maße auch das Gemeindegebiet „Moos“: Bei erfolgreicher Renaturierung vorhandener Moore könnte etwa bei Starkregenereignissen ein Großteil des Wassers zurückgehalten werden. Um es noch einmal deutlich zu machen: „Durch Wasservernässungen lassen sich durchschnittlich zehn bis 35 Tonnen Kohlendioxid pro Hektar und Jahr vermeiden.“ Problem? Vor Renaturierungsmaßnahmen ist eine Wiederherstellung der natürlichen Grundwasserverhältnisse das wesentliche Ziel. Die einstimmig verabschiedete Machbarkeitsstudie soll klar machen, was geht und was nicht. osw