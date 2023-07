Rockiges Debüt ein voller Erfolg

Kirchseeon: Punktlandung mit Rock-Open-Air

Rock´n´Roll in seiner harten Gangart gab es freilich vom Allerfeinsten in Kirchseeon

Kirchseeon – Ja, dass die Marktgemeinde kräftig abrocken kann, hat sie mit einem starken Debüt beim Open Air am vergangenen Samstag bewiesen. Um die 1.600 zahlende Gäste – der Erlös ging nicht an die Musiker, sondern an soziale Einrichtungen im Ort - feierten vier Bands auf dem Parkplatz gegenüber der Schule.



Alle Zufahrten waren abgeriegelt, örtliche Vereine verkauften Ess- und Trinkbares, die Johanniter waren zur Stelle, wenn etwa Hitzeopfer zu versorgen waren.



Alles absolut ruhig, ohne Probleme; obwohl die rockige Mucke tatsächlich intensiv einheizte. Und dabei war mächtig Lokalkolorit im Spiel, zählen doch alle Combos dieses Abends auf Mitglieder aus dem Gemeindebereich. Der bekannteste – und auch, wenn er das nicht hören will – darunter ist Mario, Gründer und Bassist von „Serious Black“. Diese international bereits erfolgreiche Hard-Rock-Formation spielte die Hauptrolle, Headliner, wie der Konzertprofi sagen würde. Derer waren reichlich zugegen; mit AC/DC- oder Metallica-Shirts, die Mehrheit aber mit „Serious Black“-Ausstattung. Die Fangemeinde konnte sich über 80 Minuten rockige Kracher freuen, nachdem die eher punkigen „Maladroits“ und die Hardrocker von „Wasteland“ schon im wahrsten Sinne gehörig für super Stimmung gesorgt hatten. Um diese abzurunden lieferten „Inferno“ mit ihren Coverversionen noch die Mitsingklassiker beim nächtlichen Finale. Vor allem die Generation der Boomer bildete offensichtlich die Mehrheit der Headbanger. Jugendliche waren eigentlich nicht zu sehen. Dafür aber einige Kinder, manche vielleicht noch übrig geblieben vom Kinderfest, das zuvor auf dem Schulgelände gefeiert wurde. Eines davon war Marios Tochter, „die dahoam a nur Rockmusik hört“, wie der stolze Vater bei seinen Dankes- und Begrüßungsworten aufklärte. Und seine Message dürfte mit zu den Höhepunkten des Abends gezählt haben. Denn emotional und ehrlich zeigte sich der Eglhartinger dem Publikum und besonders seiner Heimat verbunden. Das wurde mit extra starkem Applaus honoriert. Wen wundert´s bei einem Bekenntnis wie diesem: „I kann mir nix schöneres vorstellen, als hier zu leben, in dieser Marktgemeinde!“osw