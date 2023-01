Verkehrskontrolle endet mit Festnahme

Von: Christian Schäfer

Die Polizisten nahmen den Mann, gegen den zwei Haftbefehle vorlagen, mit auf die Dienststelle in Ebersberg © Lukassek

Bei einer Verkehrskontrolle in Kirchseeon wurden bei einem 30-Jährigen 0,8 Promille festgestellt. Der Mann hatte sich aber noch mehr zu schulden kommen lassen

Kirchseeon - Am 14.01.2023 wurde ein 30-jähriger Münchner mit seinem Pkw in Kirchseeon einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Wie die PI Ebersberg mitteilt, ergab sich bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest ein Wert von knapp 0,8 Promille. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Zudem stellte sich im weiteren Verlauf heraus, dass gegen den jungen Mann zwei Haftbefehle vorlagen. Der Mann wurde daraufhin für weitere Maßnahmen zur Dienststelle der Polizeiinspektion Ebersberg verbracht. Die Haftstrafe konnte durch die Begleichung des ausstehenden Geldbetrages abgewandt werden und der junge Mann konnte die Polizeiinspektion noch in derselben Nacht verlassen.

Den Münchner erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die 0,5 Promille-Grenze im Straßenverkehr.