Neues zum alten Preis

Engagieren sich ehrenamtlich für das Grafinger Kneipenfest: (v.li.) Wolfgang Schaar, Peter Rothmoser, Rudi Baumann, Theresa König und Gregor Schlederer. © hr

17 Musik-Bands bieten Live-Musik am 17. Juni

Grafing – Das Grafinger Kneipenfest bedeutet Live-Musik pur und beginnt am 17. Juni um 19 Uhr auf dem Marktplatz der Bärenstadt. Ab 20.30 Uhr können in 14 ausgesuchten Lokalitäten Freunde der Live-Musik genießen, was das Herz begehrt, von Rock über Big Band Sound und Jazz bis hin zu Folk und Swing. Der Vorverkauf der Einlass-Bändchen für 10 Euro (12 Euro an der Abendkasse) hat in den Mitgliedsgeschäften des Werberings Grafing bereits begonnen. „Einhundert Prozent der Einnahmen vom Einlass-Bändchen gehen an die Musiker“, versicherte der musikalische Leiter des Kneipenfestivals Rudi Baumann bei der Programm-Präsentation.

Während bei vielen Musikfestivals die Eintrittspreise nur so in Höhe schnellen, öffnen in Grafing weiterhin alle Locations gemeinsam für zehn Euro, um Bands wie „Swinging G´s“, das Duo „Bud n Cellar“, Kadushi Project mit Latin Music, die EBE Jazz Big Band, den Multi-Instrumentalisten Titus Waldenfels oder den Youngsters Music Club zu präsentieren.

„In den Kneipen und Biergärten beginnen die Künstler um 20.30 Uhr. In den Pausen hat das Publikum die Möglichkeit mit dem Einlassbändchen zum kostenlosen Lokal- und Musikwechsel. Je nach Witterung spielen die Musiker im Biergarten oder in den Gaststätten. Mehr unter https://kneipenfest-grafing.de/programm-2023/ . ar