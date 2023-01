Technologie im Kampf gegen den Klimawandel - ist alles erlaubt?

Teilen

Am 12. Januar diskutiert der Grafinger Physiker und Theologe Maximilian Freiherr von Seckendorff bei der Kolpingsfamilie Ebersberg über den Klimawandel und seine Folgen. © privat

Am Donnerstag, 12. Januar informiert der Grafinger Physiker und Theologe Maximilian Freiherr von Seckendorff bei der Kolpingsfamilie Ebersberg über das technisch Machbare und das ethisch Vertretbare im Kampf gegen den Klimawandel

Ebersberg – Der Umstieg auf 100 Prozent nachhaltige Energieerzeugung kann gelingen, doch wird er das auch schnell genug und weltweit? Und wenn die globalen Anstrengungen zum Klimaschutz nicht ausreichen? Was kann der Mensch tun, wenn der Klimawandel außer Kontrolle zu geraten droht, was darf er? In Bereichen wie zum Beispiel der Landwirtschaft, der Zementindustrie wie auch beim Heizen wird es selbst in Deutschland kaum möglich sein, bis 2045 eine vollständige Klimaneutralität zu erreichen. Um die verbleibenden Emissionen auszugleichen, gibt es eine Reihe von Ideen für sogenanntes „Climate Engineering“.

Damit sind großtechnische Eingriffe in das Klimasystem gemeint, die dazu dienen, das Klima künstlich abzukühlen und so dem Klimawandel aktiv entgegen zu wirken. Dies kann entweder gelingen, indem CO2 wieder aus der Luft herausgefiltert wird, beispielsweise mittels Abscheidung und unterirdischer Speicherung, oder indem das Sonnenlicht reflektiert wird, beispielsweise durch Versprühen von AerosolPartikeln in der Atmosphäre. Welche solcher „Climate Engineering“-Verfahren es gibt, mit welchen Risiken diese verbunden sind und unter welchen Umständen der Mensch solche Verfahren anwenden sollte, wird Maximilian Freiherr von Seckendorff kritisch beleuchten und diskutieren.

Von Seckendorff studierte Physik und Theologie in München und Hongkong. Er promoviert seit 2019 am Lehrstuhl für Systematische Theologie und Ethik der LMU München. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Technik- und Umweltethik sowie die Vereinbarkeit von Theologie, Technik und Naturwissenschaften.

Technologien im Kampf gegen Klimawandel – sind alle Mittel erlaubt 12. Januar 2023, 20 Uhr Kolpingzimmer, katholisches Pfarrheim Ebersberg, Baldestraße 18