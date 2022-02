Mehr Dialog wagen

Von: Christian Schäfer

Ein Kommentar von unserem Redakteur Christian Schäfer zu den Montagsspaziergängen im Landkreis

Grafing - Darf man über die Montagsspaziergänge berichten? Sollte man Impfskeptikern oder -verweigerern eine Plattform bieten, wo sie ihre Meinung kundtun können? Wo wir doch in einer Situation sind, wo uns nur die Spritze retten kann? Um eins vorab klar zustellen. Ich bin dreifach geimpft, für mich persönlich war es keine Frage, den Schritt ins Impfzentrum zu gehen. Und doch bin ich der Meinung, dass wir auch über die Motive von Menschen berichten sollten, die diese Ansicht nicht teilen.

Als ich mich den Spaziergängern in Grafing anschloss, habe ich mir vorher natürlich auch Gedanken gemacht. Wie werden die Menschen reagieren, wenn sie von der Presse mit Fragen gelöchert werden. Und ich war, das muss ich zugeben, von der Dialogbereitschaft überrascht. In Grafing waren keine Menschen unterwegs, die sich am Rand der Gesellschaft bewegen, es waren keine Extremisten, sondern Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Sie haben ihre Einwände vorgetragen und auch oftmals gefragt, wie ich die Dinge sehen würde. Wie ich bereits beschrieben habe: eben anders. Aber das tat dem Dialog keinen Abbruch.

Und vielleicht sollte man genau das, was hier im kleinen passiert ist, auch im großen gesellschaftlichen Gesamtbild wieder versuchen. Einen Dialog, der es auch ermöglicht, unterschiedliche Ansichten vorzutragen, ohne sich dabei dann verbal die Köpfe einzuschlagen. Zu akzeptieren, dass es auch andere Meinungen gibt und versuchen, mit sachlichen Argumenten zu überzeugen. Denn nur so schaffen wir es, Gräben zu überwinden und auch nach der Pandemie wieder zu einem gesellschaftlichen Miteinander zu finden

