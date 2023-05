Ein Feuerwerk aus Lieblingsmusik

Das Grafinger Jugendorchester ist ein einzigartiges Sinfonieorchester. © Foto: Grafinger Jugendorchester

Jetzt Karten für die Konzerte des Grafinger Jugendorchester im Sommer sichern

Ebersberg – Die geniale Moderation von Philipp Gassert begleitet das Publikum durch ein Feuerwerk aus „Lieblingsmusik“. Die Hochs und Tiefs - witzige, beeindruckende, erschütternde wie begeisternde, mitunter auch absurde, in jedem Fall höchst emotionale Momente des Daseins - werden vom Grafinger Jugendorchester unter der Leitung von Hedwig Gruber inszeniert wie es nur dieses bunte Ensemble aus jungen und jung gebliebenen Musikern so mitreißend und authentisch kann.

Von der Opernouvertüre zur Tanzmusik, vom Big Band Sound zur avantgardistischen Blasmusik, von Musical bis Filmmusik: Herausragende junge Solisten und ein eingeschworenes Team aus versierten Orchestermusikern präsentieren ihre gemeinsame Leidenschaft, Musik jeglichen Genres ihrem eigenwilligen Klangapparat einzuverleiben.

Das Publikum darf sich auf ein schillerndes Konzert voller Lebensfreude und Musikalität freuen: am 24. Juni um 19.30 Uhr, am 25. Juni um 11 Uhr (Matinee), am 26. Juni um 19.30 Uhr und am 27. Juni um 19.30 Uhr jeweils im Alten Speicher in Ebersberg. Die GJO Drumline befeuert das Event jeweils eine halbe Stunde vor den Abendvorstellungen zusätzlich und nach der Vormittags-Matinee. Tickets von 12 bis 22 Euro (zuzügl. VVK-Gebühr) sind erhältlich über das Ticketsystem des Alten Speichers, direkt am Schalter oder online - oder verlinkt über die Homepage des Grafinger Jugendorchesters. Die GJO Combo spielt zusätzlich ein Open Air vor der Stadthalle in Grafing am 8. Juli um 20 Uhr. red