„Mach mal Ehrenamt“

Von: Patricia Henke

Ob Müll sammeln, Zeit mit älteren Menschen verbringen, oder sich im Verein engagieren. Ehrenamt hat viele Gesichter. © Foto: PantherMedia/Milkos

Veranstaltungsreihe für ehrenamtlich engagierte Landkreisbürger

Landkreis – „Mach mal Ehrenamt“ heißt es ab Oktober wieder im Landkreis. Dann startet zum 10. Mal die kostenfreie Veranstaltungsreihe für Ehrenamtliche. Angeboten werden zum Beispiel eine Erste-Hilfe-Ausbildung, ein Kurs über Zivilcourage oder ein Seminar, um Kinder vor sexualisierter Gewalt zu schützen.

Los geht es am 7. Oktober mit dem zweitägigen Vorlesekurs, der die Teilnehmer unter anderem zu Lesepaten ausbildet. Gezeigt wird dabei, wie man seinen persönlichen Vorlesestil findet oder welche Literatur sich am besten zum Vorlesen eignet. Auch die rechtlichen Rahmenbedingungen werden erklärt, etwa wenn ein Vorlesepate in einem Kindergarten oder einer Bücherei zu Einsatz kommt. Anmelden kann man sich bis zum 22. September 2023 bei der Fachstelle Ehrenamt des Landratsamtes Ebersberg unter ehrenamt@lra-ebe.de. Dort stehen in der Rubrik „Fortbildungen“ auch weiter Informationen zu den anderen Veranstaltungen der Reihe. Veranstaltet wird die Seminarreihe vom Katholischen Kreisbildungswerk, der Stadt Ebersberg und dem Team Demografie des Landratsamtes. Fast alle Veranstaltungen rund um das Thema „Ehrenamt“ können durch die finanzielle Unterstützung des Landratsamtes kostenfrei angeboten werden.

Landrat Robert Niedergesäß freut sich, dass „Mach mal Ehrenamt“ bereits zum 10. Mal stattfindet. „Die Bedeutung des Ehrenamtes für die Gesellschaft ist immens. Jeder Ehrenamtliche ist ein Held des Alltags! Deswegen hat der Landkreis bereits seit 2015 eine Ehrenamtsbeauftragte, die die Bürgerinnen und – Bürger bei ihrem Engagement unterstützt und da-mit eine wertvolle Aufgabe für die Förderung des Ehrenamts leistet. Es ist schön, dass wir in Zusammenarbeit mit der Stadt Ebersberg, dem Katholischen Kreisbildungswerk und Unterstützung der Kreissparkasse auch diesmal wieder viele interessante Veranstaltungen anbieten können.“ lra