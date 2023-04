Hexenwanderung rund um die Weiherkette

Kinder dürfen auch gerne verkleidet zur Hexenwanderung kommen © Dmitriy Shironosov

In der Walpurgisnacht bietet das KBW eine Hexenwanderung für Kinder ab sieben Jahren an. Jetzt noch schnell anmelden

Ebersberg – In der Walpurgisnacht sind wieder die Hexen unterwegs! Und auch rund um Ebersberg wird es an Walpurgis wieder zauberhaft gruselig zugehen. Bei einer Familienführung des Kreisbildungswerkes hören die kleinen und großen Teilnehmer, mit Laternen ausgerüstet, auf ihrem Weg entlang der Weiherkette und den Egglburger See schaurige Geschichten, die sich so, oder vielleicht auch nur so ähnlich, rund um Ebersberg zugetragen haben sollen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Hexen und ihr Werk gerichtet und so erfahren die Teilnehmer von so berühmten Vertreterinnen wie Bibi Blocksberg oder auch der kleinen Hexe von Ottfried Preußler. Wer möchte, darf gerne auch verkleidet kommen. Das KBW Ebersberg freut sich auf viele kleine Hexer, Zauberinnen oder andere gruselige Gestalten.



Treffpunkt ist am Sonntag, 30. April, um 20 Uhr der Parkplatz am Klostersee in Ebersberg. Die Wanderung dauert circa zwei Stunden. Die Teilnahmegebühr beträgt acht Euro pro Eltern-Kind-Paar. Jede weitere Person zahlt zusätzlich vier Euro. Anmeldungen sind online unter www.kbw-ebersberg.de möglich.