Philippinische Pflegekräfte in der Kreisklinik Ebersberg begrüßt

Landrat Robert Niedergesäß begrüßt die Fachkräfte von den Philippinen in der Kreisklinik © KKE

19 Pflegekräfte aus den Philippinen sind in Ebersberg angekommen und werden bald ihre Arbeit in der Kreisklinik aufnehmen

Ebersberg – Bei einem Empfang in der Kreisklinik Ebersberg hat Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender Robert Niedergesäß zusammen mit Klinikgeschäftsführer Stefan Huber 19 philippinische Pflegekräfte im Haus willkommen geheißen. Sie werden in Kürze ihre Arbeit aufnehmen.



„Wir - unser Team und unsere Patienten - freuen uns sehr, dass Sie bei uns angekommen sind, sich gut auf Ihre künftigen Aufgaben vorbereitet haben und die Pflege in der Kreisklinik Ebersberg stärken werden“, sagte er und dankte den Frauen und dem Mann für ihren Mut, ihr Zuhause zu verlassen und in Ebersberg nicht nur beruflich, sondern auch privat einen Neustart zu wagen. Die 18 neuen Kolleginnen und zwei Kollegen werden in mehreren Bereichen der Kreisklinik Ebersberg arbeiten – etwa der Intensivstation, dem OP und der Zentralen Notaufnahme