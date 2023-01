Farben für das Wohlbefinden

Schneiderin Birgit Kube und Viviana Dasch zeigen die sechs Baldachine in unterschiedlichen Farben,die ab sofort auf der Palliativstation eingesetzt werden. © KKE

Palliativstation der Kreisklinik Ebersberg setzt farbige Baldachine an Patientenbetten ein. Möglich gemacht haben dies Spenden vom Stopselclub Tulling und dem Gartenbauverein Hohenlinden

Landkreis – Farben können das Befinden von Menschen beeinflussen, besagt die Farbtherapie. Das Team der Palliativstation der Kreisklinik Ebersberg wird sechs Baldachine in verschiedenen Farben in Zukunft an Patientenbetten aufhängen, um die Patientinnen und Patienten über Medizin und Pflege hinaus zu unterstützen. „Uns ist es wichtig, auf Station eine angenehme Atmosphäre für Patientinnen, Patienten und Angehörige zu schaffen“, sagt Karin Aigner-Bumke, Stationsleitung der Palliativstation. Das sei zusätzlich zur medizinischen und pflegerischen Versorgung wichtig.

Schon vor Beginn der Corona-Pandemie habe man die Idee gehabt, Baldachine in unterschiedlichen Farben über Patientenbetten anzubringen und dafür ein Konzept entwickelt, welche Farben zum Einsatz kommen sollen. Das Team entschied sich für sechs Baldachine in den Farben Blau, Violett, Grün, Gelb, Orange und Rot. Den Farben werden Wirkungen von entspannend über schlaffördernd bis zu appetitanregend und aufmunternd zugeschrieben. Die Ebersberger Schneiderin Birgit Kube hat die Baldachine genäht. „Für uns war wichtig, dass die Baldachine nicht nur schön sind, sondern dass wir sie auch unkompliziert an den Betten befestigen können“, erzählt Viviana Dasch, Pflegefachkraft der Palliativstation.

Birgit Kube habe dafür eine maßgeschneiderte Lösung gefunden. Durch Spenden – unter anderem durch den Stopselclub Tulling und den Gartenbauverein Hohenlinden – konnte die Palliativstation die sechs Baldachine anschaffen. „Wir sind nun gespannt, wie die Baldachine den Patientinnen und Patienten gefallen“, sagen Karin Aigner-Bumke und Viviana Dasch..