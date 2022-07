Kultur heuer wieder

„umsonst & draußen“

Sind bereits in bester Kulturfeuer-Feierlaune (v.li.): Barbara Lux, Bürgermeister Ulrich Proske, Uschi Treffer, Peter Bachmeier, Violetta Ditterich und Max Weis. © hr

Das Kulturfeuer 2022 brennt heuer vom 20. bis 31. Juli

Landkreis – „Ein aufregendes Open-Air-Konzertprogramm im Klosterbauhof“, verspricht Veranstalter Peter Bachmeier. Und „der Klosterbauhof wird mit Lichtshow und Palmen zum urbanen Wohnzimmer von Ebersberg“ inklusiv unbeschwertem Sommerfeeling.



Bereits ab 18 Uhr kann man sich seinen Lieblingsplatz aussuchen und den Abend genießen. Dank der Kreisparkassen-Kulturförderung ist freier Eintritt zu den musikalischen Veranstaltungen. Somit lassen sich die im Klosterbauhof angebotenen kulinarische Köstlichkeiten umso ausgiebiger verkosten. Die Open-Air-Veranstaltungen beginnen bei Einbruch der Dämmerung. „Diese finden statt, es sei denn, ein Unwetter bricht über Ebersberg herein“, erklärte Uschi Treffer.

Programm & Reservierungen

Zu den Acts gehören unter anderem der Blues-Gitarren-Star Henrik Freischlader, das Elektro-Frauen-Duo „Umme Block“, das Analog-Dance-Nonett „Jungle by Night“, die Soul-Formation „Vero Reiser & The Pretty Damn Amazing“, das Gypsy-Quartett „Café Caravan“, die Punk-Blues-Band „Jeremiah’s Life & Death Orchestra“, das Salsa-Orchestra „Ritmo Jack*son“ und eine Vintage-Summernight in Vinyl. Support Bands und DJs ergänzen das Programm.



Vorab-Reservierungen für Sitzplätze sind für Gruppen ab acht Personen möglich Montag bis Donnerstag von 10 bis 13 Uhr in der Vorverkaufsstelle im alten speicher unter Tel. (0 80 92) 2 55 92 05.