Boxclub braucht ein neues Zuhause

Lagerhaus in Steinhöring: Umbauphase wird konkreter

Von: Peter Kees

Soll teilweise abgerissen werden: Das Lagerhaus in Steinhöring. Im vorderen Teil ist die Boxabteilung des TSV untergebracht, diese braucht jetzt neue Räumlichkeiten © Kees

Im nächsten Jahr soll ein Teil des Lagerhauses am Bahnhof in Steinhöring abgerissen werden. Der darin beheimatete Boxclub braucht jetzt eine neue Unterkunft

Steinhöring – Nächstes Jahr soll es losgehen. Beginnen will man mit einem Teilabriss. Der Umbau des alten Lagerhauses am Steinhöringer Bahnhof steht an. Auch wenn am Gebäude noch nichts zu sehen ist, im Hintergrund passiere bereits sehr viel, erklärt Steinhörings Bürgermeisterin Martina Lietsch: „Die Vorbereitungs- und Planungsarbeiten laufen auf Hochtouren.“



Proben werden entnommen, Gutachten erstellt. Man möchte so viel wie möglich von dem Gebäude erhalten, „so viel wie es möglich und sinnvoll ist.“ Auch alte Materialien aus den Abrissgebäuden sollen erhalten bleiben, wenn möglich.



Es wird allerdings noch dauern, bis der gesamte Umbau fertig ist. Gut Ding will Weile haben. Stufenweise, Schritt für Schritt will man vorgehen, weshalb auch noch kein Zeitplan benannt werden könne, vieles hänge schließlich von den Vorbereitungen, den Ergebnissen der Gutachten und den Förderungen ab, so die Rathauschefin. Gefördert wird der Umbau des Steinhöringer Lagerhauses aus Mitteln des Städtebauförderprogramms „Innen statt Außen“ sowie des kommunalen Wohnraumförderungsprogramms des Freistaates Bayern, projektbezogen. Heißt: je nach Maßnahme rechnet die Gemeinde mit 30 bis 80 Prozent der Kosten an Fördergeldern.



Mit der Regierung von Oberbayern sei man diesbezüglich in ständigem Kontakt, betont Lietsch. Da sich vieles noch bewege, manches abhänge von den derzeit laufenden Gutachten, könne man allerdings zum jetzigen Zeitpunkt auch noch keine klare Kostenschätzung abgeben, so die Rathauschefin. „Im Haushalt haben wir den Lagerhausumbau freilich aufgenommen, doch es ist noch zu früh über Zahlen zu sprechen.“



Nachdem Ende 2022 die Ergebnisse des Architekten-Wettbewerbes vorgestellt wurden – gewonnen hat das Münchner Büro abp Architekten Stadtplaner, Burian Pfeiffer Sandner PartGmB -, die den Umbau auch realisieren -, ist zwischenzeitlich Bewegung in der Sache.



Im kommenden Jahr soll zunächst mit dem Abriss des westlichen Gebäudeteils ab dem Hochsilo begonnen werden, so wie es der Siegerentwurf vorsieht. Auch der nördlich der Ebrach gelegene alte Bauernhof, den das Vorhaben mit umfasst, wird abgerissen, denn dessen Substanz sei zu schlecht, um ihn zu erhalten. Lietsch beantwortet die Frage nach dem Abriss-Zeitpunkt mit „Mitte des Jahres.“ In Planung ist, in dem alten Lagerhaus bezahlbaren Wohnraum – 25 Wohnungen sind angedacht –, einen variablen Bürgersaal für maximal 150 Personen entstehen zu lassen sowie dem Heimatverein eine Bleibe zu geben.



Günstigen Wohnraum zu schaffen, auch in schwierigen Zeiten, sieht Lietsch als Verpflichtung, „auch weil wir Förderungen bekommen.“ Von einem sehr komplexen Projekt spricht die Bürgermeisterin und lässt durch die Zeilen schon mal anklingen, dass in der stufenweisen Herangehensweise bereits eventuelle Notfälle mitgedacht sind. Konkret: sollten Schwierigkeiten – welcher Art auch immer – auftreten, kann das bedeuten, „dass sich manches eben verschiebt.“

Boxclub braucht ein neues Zuhause

Problematisch sind die Pläne hingegen für den Boxclub Steinhöring. Die Sparte des TSV hat sich vor zwei Jahren gegründet und freut sich wachsender Beliebtheit. Künftig wird auch ein Boxtraining nur für Frauen angeboten – mit einer weiblichen Trainerin.



Das Problem: Die Boxer haben sich im vorderen Teil des Lagerhauses eingerichtet und sind somit von den Abrissplänen unmittelbar betroffen. „Wir hoffen, dass wir bald eine neue Unterkunft finden, in der wir uns dauerhaft einrichten können“, sagt Abteilungsleiter Robert Wetterstetter. „Wir haben uns im alten Lagerhaus sehr wohl gefühlt, denn so ein Boxclub lebt ja auch von einem gewissen Charme der Räumlichkeiten“, ergänzt er. Die Boxer brauchen daher nichts Besonderes, eine alte Scheune würde es auch tun.

Kontakt

Wer etwas passendes für die Sportler des Boxclubs Steinhöring anbieten könnte, darf sich gerne unter boxen@tsv-steinhoering.de oder unter Tel. (01 76) 57 80 53 50 melden