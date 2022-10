Landwirte für Brucker Moos gesucht

Das Brucker Moos im herbstlichen Morgennebel. © Foto: Henke

Heckrinder, Dexterrinder, Konikpferde oder Wasserbüffel könnten künftig Flächen im Brucker Moos im südlichen Landkreis Ebersberg beweiden, wenn es nach den Plänen der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) im Landratsamt geht.

Bruck – „Obwohl sich ein Großteil der Flächen im Brucker Moos im südlichen Landkreis Ebersberg in öffentlicher Hand befindet und als Grünland extensiv bewirtschaftet wird, wurde der gewünschte Artenreichtum bisher in großen Teilbereichen leider nicht erreicht“, erklären die zuständigen Fachleute den Hintergrund für die geplanten Maßnahmen in dem stark entwässerten und landwirtschaftlich genutzten Moorgebiet. Eine großflächige, extensive und naturverträgliche Beweidung der landkreiseigenen Grundstücke und der Ausgleichs- und Ökokontoflächen der Gemeinden im Brucker Moos soll die ökologische Wertigkeit des Gebietes erhöhen. Gemeinsam mit dem Landschaftspflegeverband Ebersberg (LPV) ist die UNB nun auf der Suche nach Landwirten, die dieses extensive Beweidungsprojekt in enger Zusammenarbeit mit den Fachleuten in Behörde und Verband umsetzen.

Der Beginn der Beweidung ist für 2023 auf zunächst ca. 22 ha geplant. Es ist vorgesehen, die Beweidungsfläche 2024 auf ca. 34 ha und 2025 auf die gesamte Projektfläche von ca. 54 ha zu erweitern. Die Landwirte sollten eine Herde mit großen Weidetieren aufbauen, die für diesen Naturraum geeignet sind. An Schafe oder Ziegen sei nicht gedacht, heißt es aus der UNB. Die Weidetiere müssten entsprechend betreut, Zäune etc. instandgehalten, das Weidefleischvermarktet werden. Wer dieseAufgaben übernehmen möchte, sollte eine abgeschlossene Ausbildung bzw. ein Studium im landwirtschaftlichen Bereich, Erfahrung im Umgang mit den entsprechenden Weidetieren und Interesse am Naturschutz haben. Die Pacht fürdie Weideflächen ist unentgeltlich. Die Weideeinrichtungen wie Zäune, Unterstände, Tränken etc. werden von der UNB gestellt.

Wer Interesse hat, kann sich ab sofort, bis zum 31. Oktober2022 bei der UNB bewerben. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter https:// www.lra-ebe.de/landratsamt/ unsere-fachbereiche/?brucker-moos&orga=35756 undder Telefonnummer (08092)823 625 (Sachbearbeiter HerrErl). Auch per E-Mail kann manKontakt zur UNB aufnehmen.Die Adresse naturschutz@lraebe.de. lra