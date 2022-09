„Hier wurden Äpfel mit Birnen verglichen“

Machen sich für die Bürgertrasse stark (v.l.): Walter Brilmayer, Christian Bauer, Andreas Brandmeier, Andreas Lenz, Florian Solfrank und Thomas Huber. © hr

Andreas Brandmaier spricht von systematischen Fehlern der Bahn bei der Trassenauswahl Limone – in der kommende Woche gibt es eine erste Gesprächsrunde bei Bayerns Verkehrsminister

Landkreis – Nicht nur lautstarke Proteste gegen die „Limone-Trasse“ durch das Atteltal im Landkreis Ebersberg sind jetzt gefragt, sondern vor Gericht belastbare Argumente. Das ist das Ziel von Bürgerinitiativen und Experten, um eine für Bürger und Natur „optimierte bestandsnahe Ausbautrasse“ durchzusetzen.



Andreas Brandmaier, Ingenieur und Initiator der Bürgertrasse (Türkis) und sein Team haben eine „kritische Analyse der Ergebnisse“ erarbeitet. Diese liegt der Bahn aber auch den Abgeordneten der Region vor. Bereits in der kommenden Woche soll eine erste Gesprächsrunde zu dieser Analyse bei Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter stattfinden mit folgenden Teilnehmern: die Projektplaner, maßgebliche Vertreter des Bundesverkehrsministeriums und der DB-Konzernbevollmächtigte in Bayern, Klaus-Dieter Josel einerseits und den Politikern, Experten und Bürgern der Region andererseits.

„Bei einer Neubewertung sowie im Raumordnungsverfahren müssen die Vorteile einer landschaftsverträglichen, optimierten und bestandsnahen Ausbautrasse berücksichtigt werden“, sagt Brandmaier. Er erhofft sich mehr Einflussnahme auf die Trassenwahl. Anders gelagert ist die Situation auf der Ausbaustrecke München-Ostbahnhof – Mühldorf – Freilassing (ABS 38), die im Rahmen des Maßnahmegesetzvorbereitungsgesetzes (MgvG) vom 2. April 2020 durchgeführt werden soll und den Betroffenen im Prinzip als zulässiges Rechtsmittel nur eine Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht zur Verfügung steht.

„Ich war überrascht, wie die Trassen bewertet wurden“, sagt Andreas Brandmaier

„Gemäß dem Kriterienkatalog liegt die Trassenvariante „Limone“ klar vorne“, hatte DB-Gesamtprojektleiter Matthias Neumaier die Entscheidung der Bahn begründet. Aus Sicht der Bahn war es „eine objektive Beurteilung.“ Vermieden wurde zu sagen, dass die „bestandsnahe Trasse Türkis“ als zweitbeste Variante abschnitt. Es wundert nicht, dass zwischen der Bekanntgabe der Trassenwahl und der gestrigen Pressekonferenz Zeit verging, um sich kompetent äußern zu können. Denn: rund 500 Seiten hatten die Gegner der „Limone-Trasse“ durchzuarbeiten.

Unisono sind sich über die Parteigrenzen hinweg die Abgeordneten Andreas Lenz, Thomas Huber und Doris Rauscher sowie Landrat und Gemeinderatsgremien einig – auch in Aßling fasste man einen entsprechenden Ratsbeschluss mit großer Mehrheit –, dass das Ergebnis der Bahn so nicht hinnehmbar ist.



In einem Pressegespräch stellte Andreas Brandmaier die „kritische Analyse der Ergebnisse zur Trassenauswahl“ vor. „Ich war überrascht von dem Ergebnis der Trassenauswahl und noch überraschter, wie die Trassen bewertet wurden“, begann Andreas Brandmaier seine Präsentation. Bei der Bewertung der Trassen durch die Bahn vermisste er wissenschaftliches Arbeiten, zeigte handwerkliche Fehler auf und brachte es einfach auf den Punkt: „Hier wurden Äpfel mit Birnen verglichen“.



Seitens der Politik verlässt man sich auf die aufgezeigten Fehler und ist überzeugt, erneut politischen Einfluss nehmen zu können. „Wir haben auch erreicht, dass die Bahn die Bürgertrasse im Auswahlverfahren berücksichtigen muss“, so der Bundestagsabgeordnete Andreas Lenz. Bereits das anstehende Gespräch bei Bayerns Verkehrsminister ist ein erstes Anzeichen, dass man die Bahn zu weiteren Berechnungen bewegen will. Rede und Antwort soll die Bahn dort stehen. „Beim Trassenvergleich liegen bei mehreren Indikatoren systematische Fehler und Abwägungsfehler vor“ , so Brandmaier.

Die Fehler bei der Lärmberechnung zum Vergleich der Trassen untereinander haben Auswirkungen auf weitere Indikatoren. Ins Auge fällt die abweichende Bewertung bei der Lärmberechnung trotz identischem Trassenverlauf. Nicht nachvollziehbar ist bei der Lärmberechnung allgemein, dass bei „Limone“ über weite Teile der Strecke nur der Lärm der neuerrichteten Gleise berücksichtigt wurde, hingegen bei der Bürgertrasse der Lärm aller Züge berechnet wurde.



Zweifelsohne ist detailliertes Ingenieurswissen beim Lesen der Kritik von Vorteil. Vereinfacht stellt Brandmaier die Vorteile der Bürgertrasse folgendermaßen dar: Vermeidung der Überwerfungsbauwerke in Kirchseeon und Ostermünchen, Fertigstellung bis Anfang der 30er Jahre zeitnah zur Eröffnung des BBT 2032, bester Lärmschutz zeitnah an der gesamten Bahnstrecke, Neugestaltung eines barrierefreien Bahnhofs Aßling und Kosteneinsparungen in Höhe von bis zu einem dreistelligen Millionen Betrags. ar