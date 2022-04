Für den jungen Steinhöringer gibt es nur eine Richtung – und zwar nach oben

Der junge Mann und sein Kart

Von: Christian Schäfer

Mit vier Jahren drehte Lukas Schächer auf dem Firmengelände seines Vaters im Kart seine ersten Runden – heute fährt er mit den Profis auf Europas Rennstrecken um die Deutsche Meisterschaft und die Europameisterschaft. © kartfoto.de

Lukas Schächer aus Steinhöring fuhr bereits im Kart-Team von Ralf Schumacher,

er wurde in seiner Altersklasse Bayerischer Meister und tritt dieses Jahr in der Königsklasse

des Kartsports an – und das mit 16 Jahren. Eine Geschichte über einen, der es wissen will

Steinhöring – Wer zum Teufel ist Lukas Schächer? Diese Frage stellte sich die Kartsport-Elite letztes Jahr auf der legendären Kartstrecke in Kerpen, wo schon Michael und Ralf Schumacher ihre Runden drehten, als ein gewisser Lukas Schächer gerade nicht nur die schnellste Zeit, sondern auch den Bahnrekord eingestellt hatte. Ein fünfzehnjähriger Nobody, der die versammelten Kartprofis kurz mal in den Schatten gefahren hatte. Ja, wer ist denn dieser Lukas Schächer.



Wenn Lukas vor einem sitzt, mit einem scheuen Lächeln im Gesicht, bekommt man den Eindruck, es wäre ihm fast unangenehm, über seine vielen Erfolge in seiner noch so jungen Karriere zu sprechen. „Lukas ist unglaublich zielstrebig und konsequent“, sagt sein Vater Christian. „Lukas hört nie auf, er hat genaue Vorstellungen, in welche Richtung er gehen möchte.“



Wie passt das zusammen? Dieser introvertierte Charakter gepaart mit der Coolness des Rennfahrers auf der Kartbahn? Oder ist es vielleicht genau diese Kombination, die den 16-Jährigen in seinem Sport so erfolgreich sein lässt?



Lukas war vier Jahre alt, als er sich erstmals in ein Kart setzte. Dieses stand auf dem Hof der Werkstatt seines Vaters, der in Steinhöring eine Lackiererei betreibt. Lukas wollte aus diesem Gefährt einfach nicht mehr aussteigen. Und als dann das passiert ist, was passieren musste – der kleine Lukas rammte ein Kundenauto – da war für Christian Schächer klar: der Junge muss auf die Rennstrecke. Und Lukas legte einen sagenhaften Aufstieg hin.



Mit sieben Jahren fuhr er Slalomkart beim MC Wasserburg, mit zehn Jahren stieg er auf die Rundstrecke um – und gewann prompt in seiner Altersklasse die Bayerische Meisterschaft.



Bei einem DTM-Rennen am Hockenheim-Ring bekam Lukas dann irgendwie einen Flyer von der Kart Academy in die Hand, die von keinem geringeren als von Ralf Schumacher betrieben wurde. „Wir haben schon gespürt, dass Lukas seine Profession im Kartsport gefunden hat“, erzählt Vater Christian. „Also haben wir uns da einfach mal beworben.“ 160 Fahrer kämpften auf der Strecke der Schumachers um einen der zwölf begehrten Plätze – und Lukas Schächer war letztendlich unter diesen.





Für den jungen Steinhöringer gibt es nur eine Richtung – und zwar nach oben

Für Lukas ging es in das größte Kartteam Europas, ein Sprung, den sich die Schächers finanziell nie hätten leisten können. Und Lukas tat das, was er am besten kann: gewinnen, wie zum Beispiel den Memorial Cup Graf Berghe von Trips in Kerpen.



Schließlich kam der letzte große Sprung im Kartsport – der Umstieg in die Schalt-Klasse. Diese darf man ab 15 Jahren fahren und Lukas ist mit 15 eingestiegen – als jüngster Fahrer in dieser Klasse.



Zum Verständnis: die Karts in der Schalt-Klasse darf man nicht vergleichen mit den Karts, die man auf Bahnen mieten kann. Die Schaltkarts haben sechs Gänge, auf manch einer Strecke brettern die Fahrer mit mehr als 160 Kilometer pro Stunde über die Piste, es wirken Kräfte über 3 G. Lukas stieg in die DSKC-Wertung ein, die Deutsche Schalt-Kart-Meisterschaft für sogenannte Rookies, also Anfänger. Mit Thomas Muchow gewann er einen erfahrenen Manager, für Lukas erneut ein riesiger Glücksgriff.





Heuer geht es für Lukas um die Deutsche Meisterschaft und die Europameisterschaft

Und dann? Ja dann unterlief Lukas ein Fehler. Denn: der Aufstieg zu den Profis, die in der DSKM-Wertung fahren, der Königsklasse im Kartsport, geht nur über die Qualifikation. Die besten fünf der DSKC müssen am Ende der Saison hoch zur Elite – und Lukas schaffte dies, obwohl er eigentlich noch ein Jahr Erfahrung sammeln wollte. Aber anscheinend gibt es für den jungen Steinhöringer nur eine Richtung – und zwar nach oben.



Und so kämpft Lukas Schächer dieses Jahr mit der Creme de la Creme des Kartsports, mit Fahrern, die doppelt so alt sind wie er und jahrelang Erfahrungen gesammelt haben, um die Deutsche Meisterschaft und die Europameisterschaft. Fragt man ihn nach seinen Zielen für diese Saison, blitzt es wieder auf. Dieses scheue Lächeln. Aber auch dieser Ausdruck in den Augen, dass er sein Ziel bereits fokussiert hat. Nämlich: Gewinnen.sc