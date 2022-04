Der Ebersberger Maibaum ist wieder da

Eine Truppe aus Männern der Freiwilligen Feuerwehr Baldham, dem Pöringer Verein D´Bianga und einigen Herren aus Ingelsberg entwendeten den Ebersberger Maibaum. © Kees

Und schwup war er weg – am Ostermontag wurde der Maibaum in Ebersberg geklaut. Die Auslöse wurde, wie es der Brauch ist, mit einer übigen Brotzeit und Bier, begangen

Ebersberg – Am Ostermontag gegen 7.20 Uhr schlichen sich 20 Burschen – eine Truppe aus Männern der Freiwilligen Feuerwehr Baldham, dem Pöringer Verein D´Bianga und einigen Herren aus Ingelsberg – zum Ebersberger Maibaumstüberl am Vereinsheim in der Schwabenerstraße und entwendeten den dort untergebrachten Maibaum. Die Diebe hatten Glück: die Maibaum-Wache war zehn Minuten vorher gegangen.



Hurtig und ohne große Mühe brachte man den 34,80m langen Baum nach Baldham. Vergangenen Mittwochabend wurde er nun wieder zurückgebracht und mit vereinten Kräften unter sein Schutzdach gelegt. Die Auslöse: eine üppige Brotzeit und jede Menge Bier für die Diebe. Das Maibaumklauen hat Tradition. Manchmal braucht es mehrere Anläufe. Die Diebe in Ebersberg hatten leichtes Spiel, ihnen ist es gleich beim ersten Anlauf gelungen. Aufgestellt wird der Ebersberger Maibaum am 1.Mai ab 10 Uhr von den Männern des Trachtenvereins Ebrachtaler Ebersberg am Marktplatz der Kreisstadt.



Kees