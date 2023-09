Keine Gnade für die Wade - 8848 Höhenmeter für den guten Zweck

Markus Scheer auf seinem Rennrad. © privat

Der Rennrad-Narr Markus Scheer aus Moosach hat die Aktion „Die Schaukel“ ins Leben gerufen. Heuer startet die 4. Auflage: Moosacher Rathaus - Steinsee - Esterndorf - Moosach - Falkenberg. 11,5 Kilometer, 210 Höhenmeter mit dem Rad. Wieder und wieder.

Moosach – Die Grundidee kam vor wenigen Jahren von einem Mitglied der Wasserwacht Ortsgruppe Moosach hinsichtlich der Vorbereitung zu einem Triathlon, bei dem im Vorfeld viele Höhenmeter trainiert werden mussten. So war die Aktion „Die Schaukel“ geboren und geht dieses Jahr in die 4. Auflage. Jede Runde hat 11,5 Kilometer und 210 Höhenmeter. Gestartet wird am Samstagmorgen, 16. September ab 6 Uhr in Moosach am Rathaus. Die Strecke verläuft ortsauswärts den Steinseeberg hinauf bis nach Esterndorf. Dort oben ist der Wendepunkt. Dann zurück nach Moosach durch den Ort und den Falkenberg hinauf bis zum Scheitelpunkt kurz vor dem Waldrand, dann wieder umkehren und zurück durch den Ort und dann alles wieder von vorn wieder und wieder und wieder – wie auf der Schaukel, nur nicht so gemütlich. Keine Gnade für die Wade.



Der 36-jährige Initiator Markus Scheer sucht seine persönliche Herausforderung.“ Mein Gedanke vor wenigen Tagen war dann spontan, das Ganze noch etwas auszudehnen und mich bereits am Vorabend am Freitag, 15. September aufs Rad zu schwingen. Denn „jeder Kilometer und jeder Höhenmeter zählt“, wenn schon denn schon!“



So wird Scheer das bekannte „Höhenmetermonster“ für sich zu einem „Everesting“ upgraden, was bedeutet, dass er mindestens 42 Runden absolvieren muss um auf die besagten 8848 Höhenmeter zu kommen. Dafür trägt die Aktion auch den Namen „Everesting“.



Wofür solche Strapazen?

Der gesamte Erlös dieser Aktion soll dem ortsansässigen Kindergarten und der Grundschule Moosach, sowie einige Räder für „World Bicycle Relief“ zu Gute kommen.



Die Organisation World Bicycle Relief macht junge Menschen in einigen afrikanischen Länder mit Fahrrädern mobil. Ein Rad kostet keine 150 Euro und hilft ganz einfach den Menschen Entfernungen zu überwinden und somit unabhängig zu werden. Das Projekt von WBR ist zudem auf Nachhaltigkeit angelegt.



„Allein schafft man Vieles, Gemeinsam fast alles. In dem Sinne ist jeder sportliche Enthusiast für eine, zwei oder mehrere Runden oder Stunden auf der Strecke eingeladen am Samstag „mitzuschaukeln“, so Markus Scheer. „Darüber hinaus sind alle eingeladen, mich bei dieser Aktion zu unterstützen in Form von einer Spende.“



Markus und das Radeln

Markus Scheer ist verheiratet und hat eine 5-jährige Tochter. Beim Ingenieur erwachte 2004 die große Leidenschaft zum Radsport. Zunächst als Hobby, dann als Lizenz Rennradfahrer bei den Junioren.



Als Wehrpflichtiger bei der Bundeswehr und später als Zeitsoldat entdeckte er in der aktiven Zeit die Langdistanz und Extrem-Ausdauer für sich als neue Herausforderung und pendelte am Wochenende von der Kaserne nach Hause und zurück bis 120 Kilometer einfach incl. Rucksack/Seesack und meist über 10 Kilogramm Gepäck e auf dem Rücken.



„Im Hinterkopf immer wieder mit dem Gedanken nach neuen Herausforderungen“, erinnert sich Markus Scheer. „Schneller, weiter oder die Kombination von Beidem“.Sein erstes 24-Stunden-Rennen bestritt er dann bei „Rad am Ring“ im Alter von 19 Jahren.



Zu der Zeit war er noch in Kastellaun bei Hunsrück stationiert. Weitere 20-Stunden-Rennen 2007 und 2008 in Fell bei Trier sowie die erneute Teilnahme bei Rad am Ring 2008 folgten. „Einmal durch ganz Deutschland mit dem Fahrrad, das wäre verrückt und hat in der Zeitschrift „Tour“ bei mir für Neugierde gesorgt“, so der Extrem-Radler. „Jedoch blieb dies vorerst ein Traum, da die Teilnahme bei der organisierten Veranstaltung sehr kostspielig war und für mich deshalb nicht in Frage kam.“

Radeln & Helfen

2009 kam er dann zum Studium nach München und ist 2010 beim 24-Stunden-Rennen zur Benefizveranstaltung, der 6. Cyclemania, in Garching an der Alz im Dauerregen mitgefahren und hat trotz den widrigen Bedingungen seinen persönlichen Rekord mit den drittmeisten Runden (32) und insgesamt 508 Kilometern aufgestellt. „Um so mehr hat´s mich gefreut, dass alle Erlöse für das Event und die Umsätze vor Ort für den guten Zweck eingesetzt worden sind“, resümiert Markus Scheer.



Durch das Studium und den Beruf war er dann längere Zeit so eingespannt, das die Radtouren sich auf kürzere Einheiten beschränkten und größere Vorhaben ausblieben. „Im Herbst 2017 bin ich dann von Radeln & Helfen auf ein Rundschreiben & eine Aktion aufmerksam geworden, dank dem E-mail-Verteiler, auf dem ich glücklicherweise immer noch stand, seit 2010.“

Ein Traum wird wahr

Im Sommer 2018 war eine Deutschlanddurchquerung mit dem Rad nonstop von Nord (Flensburg) nach Süd (Oberwössen) somit über 1000 Kilometer in nur 40 Stunden geplant: Hier wurden Teilnehmer gesucht, die alle gleich verrückt sind und die sich die „Strapaze“ zumuten und dann auch noch für den guten Zweck fahren in Form von Spenden als Kilometergeld. Es war soweit und der Traum wurde in die Realität umgesetzt.



Nach vielen Vorbereitungsfahrten wie „Garda-Nightride“ (Fahrt vom Chiemsee zum Gardasee über Nacht in nur ca 13 Stunden für 380 Kilometer), bei „Radeln mit Herz“ auf der Strecke Passau-Wien und weiteren langen Einheiten, haben sich die Radler sehr gut vorbereitet. Hauptaugenmerk lag dabei vor allem auf die Fahrten durch die Nacht, da das für den Körper ungewohnt und mitunter die größte Belastung ist zum einen gegen die Müdigkeit und auch noch gegen die körperliche Erschöpfung anzukämpfen.

„So sind die Radler im Juni 2018 in 40 Stunden von Flensburg nach Oberwössen geradelt, was sportlich, physisch und psychisch für mich das Größte war, was ich mit all den Sportlern, die dabei waren, erleben konnte“, freut sich Markus Scheer. „Es hat einfach gepasst von A bis Z und dabei sind Spendengelder über 80.000 Euro zusammengekommen, viel mehr als ich mir vorstellen konnte. So konnte auch ein Teil bei Sternstunden e.V. überreicht werden.“ Keine drei Wochen nach dem Event kam die Tochter zur Welt und sportlich wurde es bei Markus Scheer wieder etwas ruhiger. Dennoch gab es immer wieder Aktionen wie Trainingslager im Frühjahr in Italien oder die jährliche Garda-Nightride Tour von Rimsting-Riva, bei denen man sportlich voll auf seine Kosten komme und alle stets das Motto leben: „jeder Kilometer zählt“. Für jeden Kilometer werden Spenden gesammelt, damit benachteiligte, gehandicapte und anderweitig hilfsbedürftige Kinder unterstützt.



„Während der Corona-Zeit konnte man glücklicherweise weiterhin Radfahren, aber die gemeinsamen größeren Vorhaben blieben aus. Gott sei Dank ist auch diese Zeit vorbei und der Alltag wieder eingekehrt“, so Scheer.



Viele weitere Details zu den Aktionen, Infos zum Verein, und für wen die Spendengelder tagtäglich unermüdlich aber nicht umsonst erradelt werden findet man unter www.radelnundhelfen.de.red