Nie ohne Helm aufs Fahrrad

Oberarzt Dr. Florian Schilling (links) und Dr. Artur Klaiber, Chefarzt Unfallchirurgie und Orthopädie der Kreisklinik Ebersberg, raten Radfahrern immer einen Helm zu tragen. © Kreisklinik

Dr. Arthur Klaiber und Oberarzt Dr. Florian Schilling von der Kreisklinik Ebersberg sprechen im medizinischen Interview über die Notwendigkeit, einen Helm beim Radeln zu tragen

Wenn bei steigenden Temperaturen viele Radlerinnen und Radler ihre Fahrräder aus dem Winterschlaf holen, steigt die Zahl der Fahrradunfälle im Ebersberger Traumazentrum. Wir sprachen mit dessen Leiter, dem Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie der Kreisklinik Ebersberg, Dr. Artur Klaiber, und dem zuständigen Oberarzt des Traumazentrums, Dr. Florian Schilling, über die Folgen von “oben ohne”.

Sie sehen im Traumazentrum der Kreisklinik Ebersberg ja täglich verletzte und schwerverletzte Unfallopfer. Welche Unterschiede sehen Sie zwischen Radlern, die mit Helm unterwegs waren und denen, die ohne Helm unterwegs waren?

Dr. Klaiber: Es wird ja meist nicht mitgeteilt, wer mit und wer ohne Helm unterwegs war, aber wir sehen bei den Kopfverletzungen, die bei schweren Zweiradunfällen 70 Prozent ausmachen, dass durch den Helm Kopf und Schädel geschützt werden, sodass eben weniger oder weniger gravierende Schädelbrüche oder Gehirnblutungen auftreten.

Wo und wem passieren denn die meisten Fahrradunfälle?

Dr. Schilling: Im Stadtverkehr. Und da tragen viele ältere Menschen eben keinen Helm. Bei der gut vorbereiteten Tour in die Berge sind die Radfahrer meist adäquat ausgerüstet, und ein Helm gehört zum professionellen Look dazu. Beim Einkaufen leider nicht.

Dr. Klaiber: Wir sehen zwei Häufigkeitsgipfel bei unseren Fahrradpatientinnen und -patienten: Das sind Kinder im Alter zwischen zehn und 15 Jahren und ältere Menschen zwischen 60 und 70 Jahren. Bei den Motorradunfällen sehen wir natürlich die Gruppe der jungen Männer mit schwersten Verletzungen. Aber Unfälle, auch bei Kindern und älteren Menschen, können komplizierte Verletzungen mit Intensivtherapie und Mehrfacheingriffen im OP nach sich ziehen, manchmal mit dauerhaften schweren Beeinträchtigungen.

Gibt es Gruppen, die besonders häufig unter schweren Verletzungen leiden?

Dr. Schilling: Gerade bei älteren Patientinnen und Patienten steigt der Grad an schweren Verletzungen durch bereits bestehende Komorbiditäten, also Vorerkrankungen oder Gebrechen, stark an. Diese Gruppe mit verlangsamten Reaktionszeiten fährt zunehmend E-Bikes, die eine höhere Geschwindigkeit erlauben, was bei Unfällen sofort schwerere Verletzungen nach sich zieht. Gerade ältere Menschen müssen unbedingt Helme tragen.

Dr. Klaiber: Relativ neu sind die Unfälle mit den Lastenfahrrädern, die ja ebenfalls meistens E-Bikes sind, aber durch die Größe und Schwere des Rades selbst zu energiereichen “Geschossen” werden. Das Rad wiegt schon rund 35 Kilo, ist mit bis zu 30 Stundenkilometern unterwegs und vorne drin sitzen kleine Kinder – hoffentlich immer mit Helm und angeschnallt! Lastenradunfälle werden in Traumazentren automatisch hoch eingestuft.

Nun sind ja Patienten mit schweren Verletzungen in Ebersberg besonders gut aufgehoben, weil die Klinik ein sogenanntes Traumazentrum ist. Was bedeutet das und was sind die Vorteile eines solchen Zentrums?

Dr. Klaiber: Als Traumazentrum sind wir in der Kreisklinik Ebersberg seit 2010 Mitglied des TraumaNetzwerkes der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Zu diesem Netzwerk gehören Klinken in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Belgien. Die beteiligten Häuser sind vernetzt und klassifiziert gemäß der ihnen zur Verfügung stehenden Ausrüstung, Personal und Qualifikation. Es wurden Standards der Diagnose und Therapie entwickelt und umgesetzt. Damit können sich Patientinnen und Patienten darauf verlassen, dass sie mit bestimmten Verletzungen ohne Verzögerung in die nächst erreichbare, dafür am besten ausgerüstete Klinik gelangen.

Dr. Schilling: Die Traumazentren kooperieren untereinander nicht nur bei der Versorgung von Patientinnen und Patienten, sondern auch bei der Ausbildung, unterstützen Forschungsvorhaben und sichern so die Qualität der aktuellsten Behandlungsmethoden. Die Patientinnen und Patienten werden am Unfallort von Rettungsdienst oder Notarzt “triagiert”, d.h. es wird eine Ersteinschätzung bezüglich der mutmaßlichen Verletzungsschwere an die Rettungsleitstelle gemeldet und was das jeweilige Krankenhaus leisten können muss. Sobald keine Schädelverletzung dabei ist – siehe Helm!- wird der Kreis an möglichen Kliniken sofort größer. Ansonsten muss das Haus, so wie wir in Ebersberg, eine Computertomographie durchführen können. In der Notaufnahme der Klinik selbst wartet dann bereits das Einsatzteam auf die angekündigte verletzte Person und führt die zweite Triage durch. Mit der standardisierten Behandlungsmetode ATLS (Advanced Trauma Life Support) werden alle Verletzungen auf die weltweit gleiche Weise erfasst, auch wenn die verunfallte Person keine Beschwerden angibt. Die Behandlung erfolgt nach Symptomen und Befunden, die Diagnose erfolgt später.

Welche Qualifikationen hat das Team, das im Traumazentrum der Kreisklinik Ebersberg arbeitet und wie oft kommen solche Schwerstverletzen durchschnittlich vor?

Dr. Klaiber: Wir sichern eine 24-Stunden-Versorgung mit Fachärztinnen und Fachärzten der Unfallchirurgie und Orthopädie, Anästhesie, Inneren Medizin sowie Bauch- und Gefäßchirurgie. Wir halten alle notwendige Ressourcen wie Intensivstation, Computertomographie und OP vor. Wir haben ca. jeden zweiten Tag eine schwerstverletzte Person und ca. zwei bis drei schwerverletzte Personen.

Gibt es eine spezielle “Kindertraumastation”?

Dr. Schilling: Wir behandeln unfallchirurgisch Kinder ab 3 Jahren und passen die Behandlung an, nicht nur an das Alter des Kindes, sondern auch an dessen seelischen und mentalen Zustand. Um Kindern vor vorneherein die Scheu vor der Klinik etwas zu nehmen, führen wir am 13. Mai wieder die sogenannte Teddyklinik durch, bei der wir Kinder einladen, ihre Kuscheltiere in der Notaufnahme verarzten zu lassen. Sie lernen die notwendigen Abläufe ohne Stress kennen und sind so im akuten Fall viel weniger ängstlich und angespannt. Auch die Eltern können sich in Vorträgen informieren, was bei Unfällen zu tun ist, und wie letztere verhindert werden können – zum Beispiel durchdas Tragen eines Fahrradhelmes.