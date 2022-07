Essen ohne Müllflut

Julian Schmidt von „Grafing Goes Green“ hier mit einer wiederverwendbaren Bowl, die einfach beim nächsten Einkauf wieder mitgebracht werden kann. © tt

„Grafing Goes Green“ und Kai Platz von „Gemeinsam. Zukunft. Machen“ organisieren zusammen eine Infoveranstaltung bei der sich Unternehmen über die unterschiedlichsten Mehrwegsysteme informieren können

Grafing – Wer kennt es nicht: Man ist den ganzen Vormittag unterwegs oder springt von Termin zu Termin, dann kommt der große Hunger. Und wieder stellt sich die Frage: Was gibt es zu Essen? Jetzt schnell beim Restaurant des Vertrauens eine Kleinigkeit bestellen und im Vorbeifahren abholen?

Spätestens nachdem man fertig ist, kommt das große Entsetzen: der Berg an Einwegverpackungen ist größer, als der Mülleimer unter der Spüle oder der neben der Parkbank ist schon von den Abfällen anderer Feinschmecker überfüllt.





Verpackungen verursachen in Deutschland 281.000 Tonnen Müll – pro Jahr

Kai Platz aus Ebersberg kennt nicht nur diese überfüllten Mülleimer an öffentlichen Plätzen, er hat auch im Rahmen des Projekts „Gemeinsam. Zukunft. Machen“ zusammen mit anderen die alptraumhafte Vision eines vermüllten Klostersees entwickelt. Ein unschönes und nicht ganz unrealistisches Szenario, wenn man nach einem schönen Sommerwochenende um den See spaziert, wie alle Besucher regelmäßig bezeugen können.



Dieses Müllaufkommen sorgt nicht nur für hohe Entsorgungskosten, es ist letztlich auch mit einem enormen Energie- und Ressourcenaufwand verbunden, all diese Einwegverpackungen und Becher herzustellen. Diese werden dann wenige Minuten lang ihrer Bestimmung gemäß genutzt, bevor sie wieder mehr oder weniger bewusst im Abfall landen oder zu Mikroplastik in unserer Natur werden. Das verursacht allein in Deutschland 281.000 Tonnen an Müll – jedes Jahr.



Auf den Landkreis Ebersberg heruntergerechnet sind das immerhin 1.334 Kilogramm Verpackungsmüll pro Tag, die produziert, verteilt, benutzt und schließlich wieder entsorgt werden müssen. Das verbraucht nicht nur enorme Mengen an Rohstoffen, sondern verschlingt auch viel Energie und Wasser und sorgt für einen erheblichen Ausstoß an CO2 und anderen Schadstoffen.





In Ebersberg und Grafing gibt es weniger als zehn Ausgabestellen für Mehrweggeschirr

All dies hat dazu geführt, dass Kai Platz sich mit „Grafing Goes Green“ zusammengetan hat, einer Gruppe von Jugendlichen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Stadt Grafing zur einwegfreien Zone zu machen. Gemeinsam möchten sie gegen die Müllflut bei Mitnahmeessen vorgehen und die Region Grafing/Ebersberg zum Vorreiter im Landkreis Ebersberg und dem Münchner Osten machen. Mit einem einheitlichen Mehrwegsystem in allen Betrieben, die Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten, kann diese Vision der Vorreiterrolle für den Landkreis Realität werden. Dazu findet am 20. Juli um 15.30 Uhr im kleinen Bürgersaal „Unterm First“ in Ebersberg eine Infoveranstaltung statt, bei der sich die Unternehmen über die unterschiedlichen Mehrwegsysteme bei den renommierten Anbietern informieren und auf ein einheitliches System einigen können. So sollen Kundinnen und Kunden künftig bei allen teilnehmenden Betrieben ihr Essen in Mehrweggeschirr mitnehmen und es nach dem Verzehr der Speisen bei einem anderen Restaurant wieder abgeben können. Selbstverständlich funktioniert das auch bei Essen, welches geliefert wird.



Das ist übrigens auch das Ziel der Änderung im Verpackungsmittelgesetz: Demnach müssen Betriebe ab 2023 eine Mehrweg-Alternative für Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Für kleinere Betriebe gilt eine Ausnahme, sie müssen aber kundeneigene, mitgebrachte Verpackungen statt der eigenen Einwegverpackung akzeptieren.



Aktuell gibt es deutschlandweit über 20.000 Ausgabestellen für Mehrweggeschirr. Davon sind in Ebersberg und Grafing weniger als zehn. Viel Aufholbedarf also. Alle Gourmets sind aufgerufen, sich aktiv nach den Mehrwegmöglichkeiten in den verschiedenen Restaurants zu erkundigen.tt