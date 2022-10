Meistertitel für Kg Aibling-Grafing

Von: Christian Schäfer

Im letzten Wettbewerb setzten sich die Judokas gegen Friedberg durch. © PAUL AMPLETZER

Die Judokas der Kampfgemeinschaft Aibling-Grafing sind Meister in der Landesliga – und steigen hiermit in die Bayernliga auf

Grafing – Mission erfolgreich beendet: Die Kampfgemeinschaft Aibling-Grafing setzte sich kürzlich auswärts gegen die Sportfreunde Friedberg mit 12:8 durch und gewann damit die Finalrunde der Judo-Landesliga. Mit diesem Sieg ist nun der Aufstieg in die Bayernliga perfekt.



Bereits den ersten Durchgang konnte Aibling-Grafing mit 6:4 für sich entscheiden. Mit Siegen durch die „schweren Jungs“ Daniel Messelberger und Till Goldammer sowie Valentin Larasser (-90) stand es schon 3:0.



Das Momentum lag nun eigentlich auf Seiten der Gastmannschaft, wurde aber durch eine verletzungsbedingte Niederlage von Hendrik Eichner kurz unterbrochen. Die Kämpfer im Leichtgewicht (Kilian Daller, Ian Störmer) setzten mit tollen Ippons die Siegesserie fort, ehe sich Friedberg mit zwei erfahrenen Kämpfern in der Klasse -73 zwei Punkte einholte. Den letzten Punkt für die KG holte Philipp Ampletzer (-81).



In Runde zwei lief es ebenso erfolgreich für die Aibling-Grafinger KG. Diesmal punkteten: Robert Buendowski, Daniel Messelberger, Valentin Larasser, Kilian Daller, Ian Strömer und Philipp Ampletzer. Auch die eingesetzten Nachwuchskämpfer zeigten eine großartige Leistung. Erfreulich war auch, dass die Mannschaft „voll besetzt“ war, sodass kein Punkt kampflos an die andere Mannschaft abgegeben werden musste.



Am Ende eines fairen und freundschaftlichen Kampftags stand es 12:8 für Aibling-Grafing, die Freude über den Meistertitel und dem damit verbundenen Aufstieg in die Bayernliga ist groß. In der Bayernliga – darüber folgen 2. und 1. Bundesliga – einige bekannte und starke Kontrahenten: Abensberg II, Erlangen 2, Harteck München, Rötz, Eltmann und Aschaffenburg.



Für die Sportfreunde Friedberg gab es – trotz der Niederlage – auch etwas zu feiern: Ihr 40-jähriges Abteilungsjubiläum, zu welchem die KG Aibling-Grafing nach dem Wettkampf eingeladen wurde.



red